Truco casero: cómo limpiar y cuidar la depiladora descartable para que dure más tiempo

Truco casero: ¿cómo usar y limpiar la máquina de depilación descartable?

Es muy importante limpiar la máquina de depilación, sobre todo las cuchillas, para evitar problemas en la piel o el deterioro de la máquina. Cuando quedan restos de vello en las cuchillas, la depilación deja de ser suave y efectiva.

Para realizar una depilación adecuada y segura, se recomienda mojar la máquina antes de utilizarla, preferentemente con agua caliente, par activar la lubricación de la piel.

Luego de cada pasada de la máquina, elimina el vello que queda en las cuchillas para evitar cortes o irritación. No aprietes mucho la máquina al depilarte, las cuchillas pueden perder eficacia por la presión. Una vez que finalices la depilación, ya puedes limpiar la máquina con un truco casero y guardarla para su próximo uso.

máquina de depilar Las cuchillas están en contacto con la piel, por eso hay que mantenerlas libres de mugre y óxido.

El primer paso para limpiar la depiladora es enjuagarla con abundante agua. Puedes pasar un algodón o paño suave para eliminar el vello pegado. No utilices amoniaco, lejía o lavandina. Si quieres desinfectar la máquina rocíala apenas con una solución de alcohol y agua. Guarda la máquina de depilar en un lugar seco y libre de humedad. Si puedes coloca el estuche que trae o cúbrela con una funda de tela.

Un truco casero y algo más: cuántas veces puedo usar una máquina descartable

depilación Las máquinas se tiene que renovar cada cierto tiempo y no tienen que usarse más de 10 veces.

Lo ideal es cambiar la máquina de depilación con frecuencia. Se recomienda usarla entre 5 y 10 veces antes de descartarla. El truco para darte cuenta de que ya no sirve, es que el filo de las hojas desaparece y cuesta que los vellos se corten.

Si la máquina de depilación te da tirones o está un poco áspera, probablemente llegó la hora de un cambio. Limpiar, desinfectar y cambiar la depiladora son medidas de seguridad para tu piel.