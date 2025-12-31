Roberto Carlos fue operado de urgencia: qué le pasó al ex futbolista brasileño

Qué dijo Roberto Carlos tras la operación

"Ahora estoy bien, fue un susto grande", dijo el ex marcador lateral izquierdo.

Los médicos decidieron realizarle una cirugía de urgencia al ex Real Madrid para colocarle un catéter. La intervención duró casi tres horas, cuando inicialmente los profesionales de la salud habían previsto que durase cuarenta minutos, se alargó por complicaciones surgidas durante la cirugía, pero el descenlace fue favorable.

Roberto Carlos estaba en su país natal disfrutando de las vacaciones junto a su esposa y uno de sus hijos cuando ocurrió el hecho. Sin embaergo, reside en España debido a sus funciones institucionales con el Real Madrid, el campeón del mundo con Brasil en 2002

La noticia generó preocupación entre los seguidores del Real Madrid y del fútbol internacional, dada la relevancia histórica de Roberto Carlos en el deporte. El ex jugador es una de las grandes leyendas del club madrileño, donde jugó entre 1996 y 2007 tras su llegada desde el Inter de Milán. Jugó 11 años en el Merengue, acumuló más de 500 partidos oficiales y se consolidó como una figura clave en la era conocida como la de los Galácticos.