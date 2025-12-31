Marista Rugby Club, el dueño absoluto del año de rugby de Mendoza

La temporada fue larga y encontró a Marista peleando en todos los frentes. Primero, se dio la obtención del Torneo del Interior, un hito para la disciplina provincial. En la gran final, el Cura derrotó a Jockey Club de Córdoba, logrando la primera estrella del TDI para Mendoza con el nuevo formato de competencia.

marista festejo 9 Marista logró el Torneo Regional por tercera vez consecutiva.

Luego de la locura y lo que generó dicha conquista, Marista lejos de bajar los brazos, redobló la apuesta. El Torneo Regional fue el siguiente escalón que el equipo de Daniel Rocuzzo afrontó con la batería ya en baja. Lejos de sacar el pie del acelerador, derrotó al Mendoza Rugby Club en la definición y logró el tricampeonato.