Marista Rugby Club, el dueño absoluto del año de rugby de Mendoza

La temporada del rugby de Mendoza bajó el telón del 2025 con un amplio dominador. Marista dominó la escena a nivel regional, una vez más, pero además sumó una estrella que se le venía negando a nuestra provincia. Por eso, el año tiene motivos de sobra para levantar (de nuevo) las copas.
La temporada fue larga y encontró a Marista peleando en todos los frentes. Primero, se dio la obtención del Torneo del Interior, un hito para la disciplina provincial. En la gran final, el Cura derrotó a Jockey Club de Córdoba, logrando la primera estrella del TDI para Mendoza con el nuevo formato de competencia.
Luego de la locura y lo que generó dicha conquista, Marista lejos de bajar los brazos, redobló la apuesta. El Torneo Regional fue el siguiente escalón que el equipo de Daniel Rocuzzo afrontó con la batería ya en baja. Lejos de sacar el pie del acelerador, derrotó al Mendoza Rugby Club en la definición y logró el tricampeonato.
La frutilla del postre que no pudo ser fue la final del título nacional, corona que enfrenta al ganador del Torneo del Interior con el Torneo de la URBA. En esa definición a partido único, Newman derrotó a los curas, dejando en Buenos Aires la corona.
Rodrigo Isgró y Juan González, embajadores del rugby mendocino