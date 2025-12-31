Cavani fue sincero al hablar sobre su retiro del fútbol: dijo cuál es el gran objetivo de Boca para 2026

Embed

Cavani le apunta a la Copa Libertadores, el gran objetivo de Boca para el 2026

"Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de la nueva temporada", dijo el ex Manchester United, Napoli y Paris Saint-Germain en medio de la presentación de su emprendimiento vitivinícola.

Cavani, que tuvo un 2025 malo por malos rendimientos y con diversas lesiones, quiere dejar atrás lo vivido y comenzar con el pie derecho el 2026 donde Boca afrontará la triple competencia con “La Gloria Eterna” como la máxima ilusión.

Qué dijo Cavani sobre su retiro del fútbol

"Ya dije que me quiero retirar en Boca. Eso es lo que uno ya tiene en la cabeza. Soy de respetar mi palabra y así va a ser”, respondió de manera contundente el experimentado atacante charrúa.

Cavani ya disputó la Copa Libertadores 2023 con el elenco boquense, dondeel Xeneize estuvo cerca de ganar el trofeo, pero cayó con Fluminense en la final. Además, quedó eliminado en la fase 2 del repechaje del certamen de este año frente a Alianza Lima de Perú.

Cavani quiere dejar atrás el mal 2025 y poder levantar la Copa Libertadores con Boca en el 2026.