Volver al Trabajo cierra el año con novedades: fecha de cobro en enero y reconversión para 2026

El Programa Volver al Trabajo (VAT), uno de los dos planes del ex Potenciar Trabajo, cierra el año con importantes novedades para sus beneficiarios. El Ministerio de Capital Humano confirmó la fecha de cobro para enero y, además, se confirmó que se llevará a cabo una prueba piloto para reconvertir el plan en 2026.
Con el programa Volver al Trabajo el Gobierno busca apoyar de forma integral a mejorar la situación laboral y de vida de las familias siempre y cuando cumplan con lo solicitado. Esta medida busca fortalecer las oportunidades de beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.
El pago de Volver al Trabajo está garantizado hasta mayo de 2026, conforme lo establece el Decreto 198/2024. Hasta el momento, el gobierno de Javier Milei no anunció una prórroga, por lo que se espera que la transición hacia el nuevo sistema comience antes de esa fecha.
Cuándo se paga Volver al Trabajo en enero
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que los titulares del programa Volver al Trabajo verán reflejados su respectivo cobro el viernes 2 de enero.
Sin embargo, tanto la abogada laborista y panelista de Crónica TV, Tamara Bezares, como el portal Novedades Sociales, informaron que en algunos casos podría adelantarse el pago al primer día del nuevo año dependiendo de cada banco.
Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo van a seguir recibiendo $78.000 ya que esta asistencia no se ajusta de forma mensual y no ha recibido aumento desde hace muchísimo tiempo.
Transformación del Programa Volver al Trabajo para el 2026
Mediante el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobierno nacional iniciará de manera a prueba y luego de forma paulatina con la transformación del Programa Volver al Trabajo para el 2026, plan que alcanza actualmente a casi 900.000 beneficiarios.
Esta medida forma parte de un nuevo esquema de asistencia que impulsa el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, para reorientar los planes sociales hacia la inserción laboral (empleo privado) y un sistema de vouchers educativos.
Las capacitaciones a titulares de Volver al Trabajo incluirán tanto oficios tradicionales como habilidades relacionadas con la tecnología.
El periodista Bernardo Vázquez explicó en el programa "Otra mañana" por A24 que el proceso será "gradual y por etapas", a partir de un sistema de prueba piloto con cupos reducidos antes de extenderse a todo el país.
- La primera etapa comenzará con sólo 20 personas seleccionadas, quienes formarán parte de un modelo de capacitación presencial, considerado como “prueba piloto” para definir ajustes antes de la ampliación.
- Los beneficiarios cursarán dos módulos de capacitación a lo largo de dos meses, con ocho clases cada uno, y deberán cumplir asistencia mínima del 70% para acceder a una certificación profesional.
Este plan inicial incluiría un convenio con importantes empresas, como Sinteplast, Cervecería Quilmes, Arcos Dorados (McDonald’s) y Mercado Libre.
"Esta medida es un paso importante en una obsesión de este gobierno: generar empleo en blanco en el sector privado", expresó Adorni.
Cómo saber si cobro Volver al Trabajo
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso