Investigan un posible caso de "super gripe" en Mendoza y el paciente está grave

Hospital Central - Coronavirus Mendoza (14).jpg Mendoza 01/09/20 El Hospital Dr. Ramón Carrillo, comenzara a funcionar como Hospital Covid en las próximas horas. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Paciente con múltiples comorbilidades

Según confirmaron fuentes médicas, el paciente tiene múltiples comorbilidades: EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), cáncer de próstata y artritis, lo que agrava su cuadro clínico.

De ratificarse la información, Mendoza se sumaría a los casos confirmados en Buenos Aires, Santa Cruz y Neuquén de la "super gripe" que afecta tanto a niños como a adultos, algunos de ellos internados.

Aunque la vacuna es eficaz, especialmente contra formas graves, crece la expectativa por la nueva vacuna que podría aliviar la presión sobre el sistema sanitario ante la próxima ola de gripe.

Coronavirus analisis malbran (1) Se están analizando las muestras en el Instituto Malbrán. Imagen ilustrativa.

"No hay circulación del virus en Mendoza"

La doctora Beatriz Montenegro, directora del Hospital Carrillo, confirmó que se han tomado precauciones: "Estamos frente a un posible caso de cepa K que hay que confirmar', explicó la funcionaria en diálogo con el programa "No tenés cara" (Radio Nihuil).

La preocupación radica en la virulencia que ha mostrado esta patología en el exterior: esta denominada super gripe ha puesto en alerta a los sistemas de salud debido a su rápida propagación en otras regiones.

No obstante, la especialista remarcó que aunque se confirmara la cepa K en el paciente afectado, eso no implicaría que exista circulación en Mendoza. En consecuencia, se recomienda tranquilidad y apelar a datos oficiales para informarse.

"Hemos estado en contacto con la familia del paciente y ninguno de ellos se ha contagiado", subrayó la doctora.

Actualmente, la institución espera la confirmación oficial de los estudios genómicos. Montenegro concluyó: "Se han tomado las muestras pertinentes y estamos a la espera de los resultados de laboratorio para confirmar si se trata de esta cepa K".

Los principales síntomas de la gripe H3N2

Fiebre alta (generalmente superior a 38°C)

Tos seca persistente que dura hasta 2 semanas

Dolor de garganta con molestias asociadas

Dolores corporales y musculares

Fatiga severa y debilidad

Dolores de cabeza

Nariz que moquea o congestionada

Escalofríos y sudoración

Si bien la mayoría de las personas se recuperan de la fiebre relacionada con el virus H3N2 en una semana sin necesidad de hospitalización, en algunos casos pueden presentarse ciertas complicaciones que pueden incluir:

Neumonía bacteriana: afecta a los pulmones

Infecciones de oído

Infecciones de los senos

Empeoramiento de afecciones crónicas preexistentes, tales como: insuficiencia cardíaca congestiva, asma y diabetes

Se recomendó a las personas con síntomas respiratorios compatibles con infección viral consultar al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo.

También se aclaró que aún no llegan las vacunas para la poderosa cepa de la nueva gripe, lo que podría ocurrir entre febrero o marzo. Sin embargo, se recomienda vacunarse cuanto antes con las dosis que sí están disponibles, para obtener al menos algún grado de protección.