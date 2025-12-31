Este árbol parece tocar el cielo antes de buscar la profundidad del suelo. Es una de esas maravillas de la naturaleza que nos invita a preguntarnos si la vida, en su infinita creatividad, siempre encuentra nuevas formas de surgir y extenderse entre la luz. Te contamos en qué lugar de América del Sur se encuentra.

_higuerón (Ficus luschnathiana)

El árbol de América del Sur que nace en las alturas en vez de en el suelo: supera los 500 años

Se trata del higuerón (Ficus luschnathiana), un árbol fascinante presente en el noreste argentino y regiones vecinas como Brasil. Lo que lo hace realmente increíble es su modo de iniciar la vida. Las semillas germinan en lo alto sobre otros árboles, normalmente depositadas allí por aves que se alimentan de sus pequeños frutos.