En los rincones húmedos y vibrantes de la selva del litoral de América del Sur, existe un árbol que parece desafiar las reglas más básicas de la vida vegetal. Mientras la mayoría de los árboles brotan del suelo, extendiendo sus raíces desde abajo hacia arriba, este comienza su existencia suspendido entre las ramas.
Este árbol parece tocar el cielo antes de buscar la profundidad del suelo. Es una de esas maravillas de la naturaleza que nos invita a preguntarnos si la vida, en su infinita creatividad, siempre encuentra nuevas formas de surgir y extenderse entre la luz. Te contamos en qué lugar de América del Sur se encuentra.
El árbol de América del Sur que nace en las alturas en vez de en el suelo: supera los 500 años
Se trata del higuerón (Ficus luschnathiana), un árbol fascinante presente en el noreste argentino y regiones vecinas como Brasil. Lo que lo hace realmente increíble es su modo de iniciar la vida. Las semillas germinan en lo alto sobre otros árboles, normalmente depositadas allí por aves que se alimentan de sus pequeños frutos.
En lugar de brotar desde el suelo, las primeras raíces de esta maravilla de la naturaleza se aferran a la corteza de su árbol “anfitrión”, extendiéndose hacia abajo en busca de agua y nutrientes. Con el paso del tiempo, esas raíces aéreas crecen y se engrosan, al punto de formar columnas hacia el suelo que pueden llegar a abarcar y abrazar al árbol huésped.
Cómo es este árbol único de América del Sur
Aunque esta envoltura puede ser tan intensa que algunos lo llaman “árbol estrangulador”, no siempre causa la muerte del árbol que lo sostiene. El higuerón no solo despliega un crecimiento singular, sino que también contribuye a la biodiversidad del bosque, ofreciendo alimento y refugio a aves, insectos y pequeños mamíferos que habitan entre su follaje y ramas.
- Sus semillas son dispersadas principalmente por aves frugívoras, que comen sus frutos y dejan caer las semillas en ramas elevadas.
- Las raíces aéreas de este árbol se vuelven columnas hacia el suelo, proporcionando soporte y absorbiendo recursos vitales.
- Puede alcanzar hasta 15 metros de altura en ambientes boscosos favorecidos por humedad y sombra.
- Su madera se ha utilizado en carpintería liviana y su corteza posee propiedades medicinales reconocidas tradicionalmente.
- Son árboles muy longevos, pudiendo superar los 500 años en algunos casos.