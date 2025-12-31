VIDEO: Dibu Martínez tuvo un altercado con los hinchas de Arsenal tras la derrota de Aston Villa

Un hinchas insultó a Martínez desde la tribuna, mientras que el arquero, visiblemente alterado, fue contenido por un compañero mientras intercambiaba miradas con los hinchas. El video del incidente generó debate en las plataformas digitales y abrió espacio para diversos comentarios de la comunidad futbolera.

Dibu Martínez es apuntado tras la dura caída del Aston Villa

El Dibu tuvo responsabilidad en el primer gol de los locales por medio de Gabriel Magalhaes, quien aprovechó la mala salida del guardavallas albiceleste y conectó de cabeza un tiro de esquina procedente del sector derecho.

Enojado tras la dura goleada, el error y por desperdiciar una gran oportunidad de acercarse a la cima de la Liga de Inglaterra, Martínez explotó contra los fanáticos “gunners” que se encontraban en el estadio y quienes también dispararon contra el criollo.

La caída ante Arsenal dejó a Aston Villa en la tercera posición con 39 puntos, a seis unidades del conjunto londinense, que lidera el certamen, y uno por debajo de Manchester City, que aún tiene pendiente su encuentro ante Sunderland.