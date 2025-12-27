Bomba: Christian Pulisic, figura del Milan, estaría de novio con la actriz Sydney Sweeney

Pulisic sobresale en Milan y continúa siendo una de las principales figuras de la selección de Estados Unidos, que será anfitriona del Mundial 2026 junto a México y Canadá.

Sweeney viene de alejarse del productor Jonathan Davino y en los últimos meses fue relacionada con el empresario musical Scooter Braun, sin confirmaciones oficiales.

sydney sweeney perfume armani Sydney Sweeney.

Sweeney, reconocida mundialmente por sus papeles en Euphoria y The White Lotus, la actriz manifestó en varias notas que su prioridad está puesta en el desarrollo de su carrera profesional.

Mientras tanto, la propia prensa italiana que se hizo eco del tema remarcó que se trata exclusivamente de una especulación, sin pruebas concretas que la sostengan.

Quíén es Christian Pulisic, el futbolista que estaría de novio con Sydney Sweeney

Christian Pulisic es un jugador estadounidense que nació el 18 de septiembre de 1998 en Hershey, Pensilvania.

sydney sweeney (2).jpg Sydney Sweeney es noticia.

Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol de Estados Unidos. Se inició profesionalmente en el Borussia Dortmund de Alemania, donde se convirtió en el jugador estadounidense más joven en anotar en la Bundesliga y en la UEFA Champions League.

Su gran nivel lo llevó a fichar por el Chelsea FC de Inglaterra en 2019, donde ganó la UEFA Champions League en 2021. Actualmente juega como extremo en el AC Milan de Italia, equipo al que se unió en 2023.