Las fiestas de fin de año no solamente son momentos en donde nos reunimos con amigos y seres queridos, sino también en donde comemos y bebemos sobrepasando el límite, llegando al exceso o superándolo. Las consecuencias de este acto se ven reflejadas a las pocas horas o a la mañana siguiente, con acidez, malestar estomacal y pesadez. Por suerte, existen remedios caseros que permiten contrarrestar dichos síntomas.
5 remedios caseros para aliviar el malestar estomacal después de las fiestas de fin de año
El problema del malestar estomacal será cosa del pasado gracias a cualquiera de los siguientes remedios caseros que podrás elaborar con ingredientes que tenés en la cocina:
- Infusión de manzanilla o hierbabuena
Entre las plantas medicinales más efectivas para combatir el malestar estomacal se destacan la manzanilla y la hierbabuena. Estas especies ayudan a relajar los músculos del estómago y disminuyen la sensación de inflamación. Para prepararla, tendrás que hervir agua, añadir una bolsita o una cucharada de la manzanilla o la hierbabuena y luego beber.
- Agua tibia con limón
La mezcla de agua tibia con limón estimulará la producción de jugos gástricos, facilitando el proceso digestivo y aliviando el malestar. Esto es gracias al efecto regulador de sistema digestivo que tiene la mencionada fruta cítrica, ayudando a equilibrar el pH del estómago. En este caso, se sugiere exprimir unas gotas de limón en un vaso de agua tibia y beberlo despacio.
- Jengibre natural
Las propiedades digestivas y antiinflamatorias del jengibre lo posicionan como un aliado eficaz contra la indigestión. Además, favorece el movimiento intestinal y disminuye la producción de gases. Su acción es rápida, por lo que podrás masticar y comer un poco de este tallo para aprovechar sus beneficios.
- Té de jengibre con limón y miel
Otro remedio casero que ayudará a aliviar el malestar estomacal es el té de jengibre con limón y miel. Esta preparación se recomienda beberla tibia por la mañana para reducir la pesadez y mejorar la digestión rápidamente.
- Agua de coco natural
Finalmente, el quinto remedio casero para aliviar el malestar estomacal luego de las fiestas de fin de año consistirá en beber agua de coco natural, una líquido que hidrata profundamente, repone minerales y ayuda a estabilizar el organismo.