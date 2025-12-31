5 remedios caseros para aliviar el malestar estomacal después de las fiestas de fin de año

Agua tibia con limón

La mezcla de agua tibia con limón estimulará la producción de jugos gástricos, facilitando el proceso digestivo y aliviando el malestar. Esto es gracias al efecto regulador de sistema digestivo que tiene la mencionada fruta cítrica, ayudando a equilibrar el pH del estómago. En este caso, se sugiere exprimir unas gotas de limón en un vaso de agua tibia y beberlo despacio.

malestar estomacal Aprendé a aliviar el malestar estomacal después de las fiestas de fin de año.

Jengibre natural

Las propiedades digestivas y antiinflamatorias del jengibre lo posicionan como un aliado eficaz contra la indigestión. Además, favorece el movimiento intestinal y disminuye la producción de gases. Su acción es rápida, por lo que podrás masticar y comer un poco de este tallo para aprovechar sus beneficios.

Té de jengibre con limón y miel

Otro remedio casero que ayudará a aliviar el malestar estomacal es el té de jengibre con limón y miel. Esta preparación se recomienda beberla tibia por la mañana para reducir la pesadez y mejorar la digestión rápidamente.

malestar estomacal dolores Conocé los mejores remedios caseros para aliviar el malestar estomacal.

Agua de coco natural

Finalmente, el quinto remedio casero para aliviar el malestar estomacal luego de las fiestas de fin de año consistirá en beber agua de coco natural, una líquido que hidrata profundamente, repone minerales y ayuda a estabilizar el organismo.