Construirán el primer túnel inteligente y más largo de toda América latina: más de 9 kilómetros y acorta tres horas de viaje

Construirán el primer túnel inteligente y más largo de toda América latina: más de 35kilómetros y acorta tres horas de viaje

La propuesta forma parte de un corredor vial mucho más amplio, de casi 39,5 kilómetros, que atraviesa el noroeste de Colombia y conecta el Valle de Aburrá, donde está Medellín, con la región de Urabá, una zona clave por su salida al mar Caribe. Dentro de ese sistema, el túnel principal tendrá cerca de 9,7 kilómetros y estará 900 metros bajo tierra.

Hoy, cruzar esa región montañosa puede llevar hasta siete u ocho horas, con esta nueva obra el viaje se reducirá a unas cuatro. Es decir, tres horas menos en un trayecto que históricamente estuvo marcado por curvas, pendientes y rutas difíciles.

Túnel del Toyo (1)

El primer túnel inteligente de la región

Su diseño no es solo ambicioso en escala, también lo es en inteligencia. Este túnel reúne, por primera vez en la región, un conjunto de tecnologías que trabajan de manera integrada para anticiparse a cada desafío del entorno:

incorpora inteligencia artificial adaptativa capaz de ajustar en tiempo real la presión y la velocidad de excavación según la dureza del terreno, como si la máquina “leyera” la montaña mientras avanza.

a esto se suma un sistema completamente automatizado que mantiene bajo control constante variables críticas como la ventilación, la temperatura y la concentración de gases, asegurando condiciones estables incluso en los tramos más exigentes.

en paralelo, una red de sensores monitorea la estructura en tiempo real, detectando cualquier deformación o posible falla antes de que se convierta en un riesgo.

una vez en funcionamiento, el túnel operará con un sistema inteligente de gestión del tráfico: cámaras y software de control capaces de identificar incidentes y coordinar respuestas de forma inmediata desde un centro de mando.

La obra también refleja una tendencia más amplia para el transporte en la región. América Latina empieza a invertir en infraestructura estratégica para competir en un mundo donde la velocidad define gran parte del desarrollo. En este caso, no se trata solo de atravesar una montaña, sino de redibujar el mapa económico de una región.

Sin embargo, como toda megaobra, el desafío no es únicamente técnico. Construir bajo montañas implica enfrentar condiciones geológicas complejas, altos costos y plazos largos. De hecho, proyectos similares en la región han tardado más de una década en completarse, lo que muestra que estas transformaciones no son inmediatas, sino procesos sostenidos en el tiempo.