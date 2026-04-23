La construcción del túnel más ambicioso de Europa cruzará un estrecho clave y conectará dos regiones separadas por el mar

Fehmarnbelt Fixed Link, un túnel sumergido que conectará Dinamarca y Alemania bajo el estrecho de Fehmarn, en el mar Báltico. La infraestructura unirá la isla danesa de Lolland con la isla alemana de Fehmarn, transformando un cruce marítimo en un corredor terrestre continuo.

Esta construcción busca eliminar la dependencia de ferris en una de las rutas más transitadas del norte europeo y reemplazarla por una conexión fija para trenes y vehículos. En lugar de cruzar el mar, el transporte lo atravesará por debajo. El túnel es desarrollado por la empresa estatal danesa Femern A/S y forma parte de la red de corredores estratégicos de la Unión Europea conocida como TEN-T.

_Estrecho de Fehmarn (1)

¿Cómo es este túnel clave?

El impacto no es solo técnico. Hoy, el trayecto entre Dinamarca y el norte de Alemania depende de ferris que cruzan el estrecho en aproximadamente 45 minutos. Con el túnel, ese mismo recorrido en tren se reducirá a unos 10 minutos, integrando de forma mucho más directa los flujos entre Escandinavia y Europa central.

Este túnel posee

Tendrá aproximadamente 17,6 km de longitud, lo que lo convertirá en el túnel sumergido (immersed tunnel) más largo jamás construido.

sumergido (immersed tunnel) más largo jamás construido. Incluirá 4 carriles para autos y 2 vías ferroviarias electrificadas, permitiendo tránsito simultáneo de vehículos y trenes de alta velocidad.

No se perfora como otros túneles: se fabrica en bloques de hormigón en tierra, que luego se colocan en una zanja en el fondo del mar y se ensamblan.

Pero lo que hace singular a esta obra no es solo su función, sino su método. El túnel no se perfora bajo la roca, sino que se construye a partir de enormes secciones prefabricadas que se colocan en el lecho marino, pieza por pieza, como si se tratara de un ensamblaje subacuático de escala continental.

También es una construcción que reconfigura el mapa mental de Europa. Porque cuando las distancias se reducen de forma artificial, las regiones dejan de sentirse periféricas y pasan a integrarse en un sistema continuo de movilidad.