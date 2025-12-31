En el corazón del Cerro Concepción, uno de los barrios más pintorescos y turísticos de Valparaíso, se encuentra un restaurante que rescata la esencia de la cocina chilena tradicional con porciones generosas y precios amigables. Este local gastronómico se ha convertido en un favorito tanto para locales como para visitantes que buscan una comida casera sin complicaciones.
El restaurante de Chile donde se puede comer bien a partir de $4.000
Los completos son la opción más barata en este restaurante ubicado en una zona colorida y turística
La Casa Verde, ubicado en el Pasaje Gálvez 199, se destaca por su oferta de platos típicos a precios muy convenientes, especialmente en un destino de Chile turístico como Valparaíso. Es una parada obligada para probar los clásicos chilenos en un entorno encantador
Los precios del restaurante barato en Valparaíso
Un completo clásico con palta y mayonesa tiene un precio alrededor de $4.000 pesos argentinos (al cambio actual), una opción rápida y deliciosa para un almuerzo informal. Para quienes prefieren algo más sustancioso, por unos $7.000 argentinos se puede disfrutar de un as de mechada con papas fritas, cebolla caramelizada y huevo; un completo con vienesa acompañado de papas fritas, cebolla caramelizada y huevo; o un as de mechada con pomodoro y queso fundido derretido.
El menú del restaurante se completa con otros íconos de la gastronomía chilena popular, como las abundantes chorrillanas –esa montaña de papas fritas cubiertas de carnes, huevos y cebolla– o las salchipapas, perfectas para compartir. Estos platos reflejan la tradición de la comida callejera y de picoteo chilena, preparados con ingredientes frescos y en porciones que satisfacen el hambre sin esfuerzo.
El ambiente de La Casa Verde es acogedor y familiar, con una decoración sencilla que evoca una casa tradicional, mesas cómodas y un servicio atento. Su ubicación en el Pasaje Gálvez, una calle empedrada llena de murales y galerías, añade un toque bohemio: se puede comer con vistas a la colorida arquitectura de los cerros o en la terraza disfrutando la brisa del puerto.
Este restaurante representa esa Valparaíso auténtica, donde la buena comida de Chile no necesita ser cara ni pretenciosa. En tiempos donde los precios suben, lugares como este mantienen viva la tradición de comer bien y abundante sin gastar de más.