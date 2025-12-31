El restaurante de Chile donde se puede comer bien a partir de $4.000

El menú del restaurante se completa con otros íconos de la gastronomía chilena popular, como las abundantes chorrillanas –esa montaña de papas fritas cubiertas de carnes, huevos y cebolla– o las salchipapas, perfectas para compartir. Estos platos reflejan la tradición de la comida callejera y de picoteo chilena, preparados con ingredientes frescos y en porciones que satisfacen el hambre sin esfuerzo.

restaurante la casa verde 2 El menú de este restaurante tiene una gran variedad.

El ambiente de La Casa Verde es acogedor y familiar, con una decoración sencilla que evoca una casa tradicional, mesas cómodas y un servicio atento. Su ubicación en el Pasaje Gálvez, una calle empedrada llena de murales y galerías, añade un toque bohemio: se puede comer con vistas a la colorida arquitectura de los cerros o en la terraza disfrutando la brisa del puerto.

Este restaurante representa esa Valparaíso auténtica, donde la buena comida de Chile no necesita ser cara ni pretenciosa. En tiempos donde los precios suben, lugares como este mantienen viva la tradición de comer bien y abundante sin gastar de más.