Elementos de seguridad obligatorios para salir a la ruta en tu auto y que no te multen

Hay que prestar atención porque, como se cree en muchos casos, no llevar una bolsa mortuoria es sinónimo de multa, cuando en realidad no lo es. Pero sí es obligatorio que el matafuegos esté con carga vigente. Algo similar sucede con la documentación obligatoria para circular por Argentina.

cinturón de seguridad en auto El cinturón de seguridad en perfecto funcionamiento es obligatorio en el auto.

¿Cuáles son los elementos de seguridad que debe tener el auto para evitar multas?

Elementos de auxilio y emergencia

Matafuego . Debe estar cargado, con la oblea de verificación vigente, al alcance del conductor (no en el baúl) y sujeto con un soporte que impida su desprendimiento. Para autos particulares, el tamaño estándar es de 1 kg.

. Debe estar cargado, con la oblea de verificación vigente, al alcance del conductor (no en el baúl) y sujeto con un soporte que impida su desprendimiento. Para autos particulares, el tamaño estándar es de 1 kg. Balizas portátiles . Deben ser dos triángulos retrorreflectantes. Se utilizan para señalizar en caso de detención de emergencia.

. Deben ser dos triángulos retrorreflectantes. Se utilizan para señalizar en caso de detención de emergencia. Rueda de auxilio y herramientas. Hay que contar con la rueda de auxilio inflada y en buen estado, junto con la llave de ajuste (llave cruz) y el gato hidráulico o crique.

Dispositivos de Seguridad en el Vehículo

Cinturones de seguridad . Uno por cada ocupante del vehículo. Su uso es obligatorio para todos los pasajeros.

. Uno por cada ocupante del vehículo. Su uso es obligatorio para todos los pasajeros. Apoyacabezas . Deben estar instalados en las plazas correspondientes (delanteras y traseras según el modelo).

. Deben estar instalados en las plazas correspondientes (delanteras y traseras según el modelo). Espejos retrovisores . Al menos dos, uno a cada lado del vehículo, que permitan una visión clara hacia atrás.

. Al menos dos, uno a cada lado del vehículo, que permitan una visión clara hacia atrás. Sistema de luces . Deben funcionar correctamente las luces bajas (de uso obligatorio en rutas incluso de día), altas, de posición, de giro, de freno y de retroceso.

. Deben funcionar correctamente las luces bajas (de uso obligatorio en rutas incluso de día), altas, de posición, de giro, de freno y de retroceso. Paragolpes y guardabarros. Originales o normalizados, sin defensas adicionales que puedan ser peligrosas para terceros.

Seguridad para Menores

Sistema de Retención Infantil (SRI). Los menores de 10 años deben viajar siempre en el asiento trasero. Si son bebés o niños pequeños, deben utilizar la silla (SRI) homologada adecuada a su peso y altura.

niños en el asiento de adelante.jpg Los niños menores de 10 años no deben viajar en el asiento delantero.

Recomendado (no obligatorio por Ley de Tránsito, pero muy importante):

Si bien no suelen ser motivo de multa por la ley nacional (aunque algunas provincias pueden exigirlos), se recomienda fuertemente llevar: