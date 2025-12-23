Los errores de seguridad digital que todos cometemos (y que los expertos alertan que ya no podemos ignorar)

Contraseñas débiles o repetidas : uno de los fallos más extendidos que facilita el acceso no autorizado a múltiples cuentas.

Enlaces infectados: la curiosidad o el apuro lleva a abrir mensajes falsos que instalan malware.

No actualizar el software: las actualizaciones incluyen parches de seguridad esenciales; ignorarlas deja puertas abiertas a ataques conocidos.

Usar memorias USB desconocidas: una práctica riesgosa que puede introducir virus en segundos.

Descargar programas de sitios no oficiales: muchos "antivirus falsos" son en realidad malware disfrazado.

No activar la autenticación en dos pasos: una de las medidas más efectivas y menos utilizadas.

Las redes Wi-Fi públicas en cafés, aeropuertos, plazas, son cómodas, pero inseguras.

Por qué seguimos cometiendo estos errores

La ciberseguridad parece compleja, pero los especialistas coinciden en que el problema real es humano:

Confianza excesiva.

Falta de hábitos digitales.

Desconocimiento.

Como explica Ripani en LinkedIn, los ciberdelincuentes se aprovechan de la urgencia, el miedo y la desinformación para engañar a los usuarios mediante técnicas como el phishing.

Si querés proteger tu información, empezá por revisar tus hábitos digitales. La seguridad no depende solo de la tecnología, sino de decisiones simples que tomás todos los días.