El robo del siglo: las fallas de seguridad que dejaron al Louvre expuesto

Una vez que se activó la alarma, la falta de precisión en la comunicación interna agravó la situación. El personal del museo indicó a los agentes de policía la galería correcta, pero omitió especificar el extremo del edificio donde se producía el ataque. Como consecuencia, las fuerzas de seguridad de Francia se dirigieron inicialmente al lado opuesto de la construcción, perdiendo un tiempo valioso que permitió la huida de los sospechosos justo antes de ser interceptados.

Advertencias de seguridad ignoradas antes del robo

robo louvre La investigación policial detectó fallas en la seguridad del Louvre.

El análisis de los hechos también sacó a la luz que auditorías previas, realizadas en 2017 y 2019, ya habían advertido sobre las vulnerabilidades estructurales del Louvre. En particular, un informe técnico de expertos en joyería había señalado que el balcón que da al río representaba un riesgo elevado, ya que era fácilmente accesible mediante una escalera extensible. Fue precisamente este método el que utilizaron los cuatro ladrones para ingresar por una ventana del segundo piso.

A pesar de la gravedad de estas recomendaciones, las autoridades competentes no tomaron medidas para reforzar dicho acceso. Este descuido administrativo ha generado una fuerte controversia en Francia, ya que los hallazgos de las auditorías no fueron compartidos con la actual dirección del museo al momento de su nombramiento en 2021. La falta de acción sobre estos puntos débiles fue determinante para que se pudiera concretar el robo de las piezas históricas.