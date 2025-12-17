El robo del siglo: las fallas de seguridad que dejaron al Louvre expuesto

Un informe exhaustivo emitido por el Ministerio de Cultura de Francia ha puesto de manifiesto una cadena de errores críticos que permitieron la ejecución de un robo de joyas de la corona, cuyo valor asciende a más de 100 millones de dólares. El incidente, que tuvo lugar el pasado mes de octubre en el Museo del Louvre, se vio favorecido por una respuesta tardía en la sala de monitoreo y graves deficiencias en la infraestructura de vigilancia.
Según los datos revelados por la inspección general de asuntos culturales, los delincuentes lograron abandonar el recinto con una ventaja de apenas 30 segundos respecto a las patrullas policiales.
Negligencias operativas y fallas en la vigilancia del robo
La investigación determinó que, de las dos cámaras situadas en la galería donde se exhibían las joyas, solo una se encontraba operativa en el momento del crimen. A pesar de que este dispositivo captó los preparativos del asalto, el personal de seguridad en la sala de control demoró ocho minutos en sintonizar la transmisión en vivo. Esta demora se atribuyó a que el centro de control no contaba con pantallas suficientes para supervisar todos los sectores en tiempo real, lo que impidió una reacción inmediata ante el robo.
Una vez que se activó la alarma, la falta de precisión en la comunicación interna agravó la situación. El personal del museo indicó a los agentes de policía la galería correcta, pero omitió especificar el extremo del edificio donde se producía el ataque. Como consecuencia, las fuerzas de seguridad de Francia se dirigieron inicialmente al lado opuesto de la construcción, perdiendo un tiempo valioso que permitió la huida de los sospechosos justo antes de ser interceptados.
Advertencias de seguridad ignoradas antes del robo
El análisis de los hechos también sacó a la luz que auditorías previas, realizadas en 2017 y 2019, ya habían advertido sobre las vulnerabilidades estructurales del Louvre. En particular, un informe técnico de expertos en joyería había señalado que el balcón que da al río representaba un riesgo elevado, ya que era fácilmente accesible mediante una escalera extensible. Fue precisamente este método el que utilizaron los cuatro ladrones para ingresar por una ventana del segundo piso.
A pesar de la gravedad de estas recomendaciones, las autoridades competentes no tomaron medidas para reforzar dicho acceso. Este descuido administrativo ha generado una fuerte controversia en Francia, ya que los hallazgos de las auditorías no fueron compartidos con la actual dirección del museo al momento de su nombramiento en 2021. La falta de acción sobre estos puntos débiles fue determinante para que se pudiera concretar el robo de las piezas históricas.