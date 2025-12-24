El país de América Latina que más panetón consume en el mundo supera a Italia con más de 30.000 toneladas

Es tan popular que la cifra sorprende, más de 30.000 toneladas de panetón se consumen al año en Perú, superando ampliamente a la propia Italia, donde nació esta tradición. Desde las versiones clásicas hasta las más innovadoras con chocolate, lúcuma o incluso quinua, el panetón peruano refleja la creatividad culinaria y el cariño con el que se vive la Navidad en este país de América Latina.

Paneton (2)

Los países que más panetón consume

Como dijimos anteriormente en América Latina, Perú lidera el consumo de panetón. Le siguen Brasil y Chile, donde también se disfruta masivamente durante la Navidad. En el mundo, Italia, como país de origen, mantiene un consumo alto y tradicional, mientras que Estados Unidos y Francia destacan por sus volúmenes de compra, especialmente en la temporada festiva.

Es decir, que la lista quedaría conformada de la siguiente manera