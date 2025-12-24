Aunque Italia es reconocida como la cuna de esta comida navideña reconocida en todo el mundo, la sorpresa para muchos es que un país de América Latina ha tomado la delantera en consumo, haciendo del panetón un verdadero fenómeno cultural y gastronómico en su territorio.
El país de América Latina que más panetón consume en el mundo supera a Italia con más de 30.000 toneladas
Aunque Italia lo inventó, un país de América Latina es hoy el mayor consumidor de panetón del mundo
Más allá de la receta, de la historia que se remonta al Renacimiento y de la tradición europea, hoy el panetón vive una segunda vida, adaptándose a sabores locales y convirtiéndose en un símbolo de identidad durante diciembre. Te contamos el país de América Latina que más panetón.
El país de América Latina que más panetón consume en el mundo supera a Italia con más de 30.000 toneladas al año
Perú, un país donde el panetón ha trascendido la simple categoría de postre para convertirse en un elemento imprescindible de la temporada navideña. Cada diciembre, las familias de este país de América Latina llenan sus mesas con esta delicia, y los supermercados se preparan con miles de toneladas listas para abastecer la demanda.
Es tan popular que la cifra sorprende, más de 30.000 toneladas de panetón se consumen al año en Perú, superando ampliamente a la propia Italia, donde nació esta tradición. Desde las versiones clásicas hasta las más innovadoras con chocolate, lúcuma o incluso quinua, el panetón peruano refleja la creatividad culinaria y el cariño con el que se vive la Navidad en este país de América Latina.
Los países que más panetón consume
Como dijimos anteriormente en América Latina, Perú lidera el consumo de panetón. Le siguen Brasil y Chile, donde también se disfruta masivamente durante la Navidad. En el mundo, Italia, como país de origen, mantiene un consumo alto y tradicional, mientras que Estados Unidos y Francia destacan por sus volúmenes de compra, especialmente en la temporada festiva.
Es decir, que la lista quedaría conformada de la siguiente manera
- Perú
- Italia: país de origen, consumo tradicional elevado.
- Brasil: gran consumo en temporada navideña.
- Estados Unidos: alto volumen total, especialmente en festividades.
- Francia: consumo destacado en Navidad.
- Chile: popular durante la temporada festiva.
- Argentina: tradición navideña creciente con panetón.