En lo profundo de América Latina se alza un gigante que no entiende de fronteras ni de relojes humanos. Se trata de un árbol que es una prueba viviente de que la selva respira, funciona y está sana. Su sola presencia cuenta una historia que ningún satélite puede narrar del todo.
Este árbol puede alcanzar más de 50 metros de altura y vivir más de 500 años. Pero lo verdaderamente extraordinario no es su tamaño ni su longevidad, sino su dependencia absoluta del bosque intacto. Te contamos en que lugar de América Latina se da.
El árbol que solo se da en una zona de América Latina: vive 500 años y conservar la selva
El árbol de la castaña amazónica, también conocida como nuez de Brasil (Bertholletia excelsa) necesita de un ecosistema completo y especifico para reproducirse. Abejas específicas para polinizar sus flores, roedores como las agutíes para dispersar sus semillas y una selva continua que sostenga ese delicado equilibrio. Cuando este árbol produce frutos, es una señal clara de que el bosque amazónico sigue vivo.
Sus frutos, duros como cápsulas naturales, encierran semillas altamente nutritivas. Ricas en proteínas, grasas saludables, selenio y minerales esenciales, las nueces de Brasil alimentan a millones de personas en América Latina. Desde comunidades indígenas amazónicas hasta mesas urbanas en Europa y América del Norte, este árbol conecta selva y civilización a través de un alimento que no requiere talar el bosque para existir.
La importancia de este árbol para América Latina
La economía de la castaña amazónica es una de las pocas que demuestra que conservar puede ser más rentable que destruir. Miles de familias en América Latina dependen de la recolección de este árbol, y al cuidarlo, protegen vastas extensiones de selva tropical frente a la deforestación, la ganadería extensiva y la minería ilegal que amenaza el Amazonas.
Cada árbol almacena enormes cantidades de carbono, ayudando a regular el clima global. La sombra, su copa y sus raíces sostienen biodiversidad, humedad y ciclos naturales que influyen incluso en las lluvias de regiones lejanas de América Latina. Según la organización World Wide Fund for Nature, cuidar este árbol no es solo preservar una especie, es defender el equilibrio invisible que sostiene a la región.