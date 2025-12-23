El árbol que solo se da en una zona de América Latina: vive 500 años y conservar la selva

Sus frutos, duros como cápsulas naturales, encierran semillas altamente nutritivas. Ricas en proteínas, grasas saludables, selenio y minerales esenciales, las nueces de Brasil alimentan a millones de personas en América Latina. Desde comunidades indígenas amazónicas hasta mesas urbanas en Europa y América del Norte, este árbol conecta selva y civilización a través de un alimento que no requiere talar el bosque para existir.

Arbol (2)

La importancia de este árbol para América Latina

La economía de la castaña amazónica es una de las pocas que demuestra que conservar puede ser más rentable que destruir. Miles de familias en América Latina dependen de la recolección de este árbol, y al cuidarlo, protegen vastas extensiones de selva tropical frente a la deforestación, la ganadería extensiva y la minería ilegal que amenaza el Amazonas.

Cada árbol almacena enormes cantidades de carbono, ayudando a regular el clima global. La sombra, su copa y sus raíces sostienen biodiversidad, humedad y ciclos naturales que influyen incluso en las lluvias de regiones lejanas de América Latina. Según la organización World Wide Fund for Nature, cuidar este árbol no es solo preservar una especie, es defender el equilibrio invisible que sostiene a la región.