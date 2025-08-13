Filtran más de 16.000 millones de contraseñas: Ciberseguridad y el mayor robo de credenciales de la historia

Hacker Las credenciales filtradas incluyen accesos a Google, Apple, Facebook, Telegram y más.

¿Cómo fue posible una filtración de esta escala?

Los expertos creen que esta colección fue armada a partir de diferentes hackeos y ventas en la Dark Web. Pero lo más preocupante no es solo la magnitud, sino la estructura del archivo: cada entrada combina URLs, nombres de usuario y contraseñas listas para usar.

Esto facilita el acceso directo a cuentas vulnerables, sobre todo si las personas reutilizan contraseñas entre servicios, es decir: Si usas la misma contraseña para todo, lo más probable es que tu contraseña con el nombre de tu perrito y 1234 ya la conozca todo el inframundo virtual.

Cambiar contraseñas Una sola contraseña repetida puede poner en riesgo toda tu vida digital.

Si leíste hasta acá cambia todas tus contraseñas inmediatamente

Consejos clave para protegerte desde hoy:

Diversos especialistas recomiendan adoptar verificación en dos pasos como primer nivel de protección y JAMÁS usar la misma contraseña en múltiples sitios.

Si usás la misma clave en una web de baja seguridad, como la de un negocio pequeño, y esa web es vulnerada, también estás exponiendo tu cuenta de Google, Instagram, MercadoPago, es decir tu vida digital entera.

Privacidad en internet Verificación en dos pasos: tu mejor escudo frente al nuevo caos de ciberseguridad.

Algunos tips útiles para crear contraseñas seguras:

Usá frases largas en lugar de palabras sueltas. Ejemplo: MiPerroComePizzaEn2025!

Incorporá símbolos y mayúsculas, pero sin patrones predecibles.

No uses información personal (fechas, nombres de mascotas, etc.)

Usá gestores de contraseñas como Bitwarden o 1Password para recordarlas.

o para recordarlas. Cambia letras por números para hacer incluso más compleja la contraseña, es decir en vez de escribir "Perro" pondríamos "P3rr0".

Privacidad

Un futuro más incierto

Los expertos consultados coinciden en que esta filtración representa un cambio de escala, ya que lo que antes era una amenaza puntual ahora es sistémica, alimentada por inteligencia fresca y automatizable.

¿Qué podemos esperar más adelante (osea ayer) cuando las IA puedan analizar estas bases y vulnerar millones de cuentas al instante? Es la gran pregunta que se hacen usuarios y expertos.

Mi recomendación: monitorea tus cuentas y contraseñas, activá alertas de actividad sospechosa y actuá rápido ante cualquier indicio de acceso no autorizado.