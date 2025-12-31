Colocar sal en las cerdas de la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Sucede que la sal actúa como un desinfectante natural y un abrasivo suave que ayuda a limpiar cualquiera sea la superficie al barrer.

Más allá de su efectividad, se aconseja aplicar este truco de limpieza aproximadamente una vez al mes o cada quince días, sobre todo en zonas de alto tránsito.

Para realizar este truco de limpieza, todo lo que tienes que hacer es sumergir la escoba en un cubo con agua caliente y media taza de sal durante unos minutos.

sal La sal es un elemento muy utilizado en el mundo de la limpieza casera.

Como si fuese poco, este truco casero también ayuda a que las cerdas de la escoba duren mucho más tiempo y tengan una mayor consistencia.

La tendencia que puede reemplazar a la escoba tradicional

Se trata de la escoba eléctrica, que es un dispositivo vertical y ligero que funciona con baterías recargables para aspirar suciedad y polvo de los suelos.

Su diseño sin cables, junto con su cepillo giratorio y depósito extraíble, ofrece gran comodidad y maniobrabilidad para una limpieza rápida y sin esfuerzo, siendo una alternativa eficiente a las escobas tradicionales y a las aspiradoras de trineo.

La escoba eléctrica tiene un depósito sin bolsa donde se acumula la suciedad, fácil de vaciar y limpiar, al igual que sucede con la aspiradora.

Ideales para limpiezas rápidas y de mantenimiento, su diseño permite una limpieza eficiente en menos tiempo. Por último, es bueno saber que esta tendencia puede usarse en diferentes tipos de suelos, como pisos duros y alfombras.