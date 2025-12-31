Colocar sal en las cerdas de la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

A la hora de hacer efectiva la limpieza en casa, la escoba es uno de los elementos más utilizados y populares, y lo será mucho más cuando quienes la usen se enteren de que pueden usar diferentes elementos caseros para potenciar y hacer durar su efecto.
En este sentido, uno de los ingredientes más utilizados es la sal, que es utilizado a menudo en el mundo de la limpieza por sus numerosas propiedades.
Por qué recomiendan colocar sal en las cerdas de la escoba
Colocar sal en las cerdas de la escoba es un truco de limpieza para desinfectar, eliminar grasa, neutralizar olores y eliminar sarro en suelos y juntas.
Sucede que la sal actúa como un desinfectante natural y un abrasivo suave que ayuda a limpiar cualquiera sea la superficie al barrer.
Más allá de su efectividad, se aconseja aplicar este truco de limpieza aproximadamente una vez al mes o cada quince días, sobre todo en zonas de alto tránsito.
Para realizar este truco de limpieza, todo lo que tienes que hacer es sumergir la escoba en un cubo con agua caliente y media taza de sal durante unos minutos.
Como si fuese poco, este truco casero también ayuda a que las cerdas de la escoba duren mucho más tiempo y tengan una mayor consistencia.
La tendencia que puede reemplazar a la escoba tradicional
Se trata de la escoba eléctrica, que es un dispositivo vertical y ligero que funciona con baterías recargables para aspirar suciedad y polvo de los suelos.
Su diseño sin cables, junto con su cepillo giratorio y depósito extraíble, ofrece gran comodidad y maniobrabilidad para una limpieza rápida y sin esfuerzo, siendo una alternativa eficiente a las escobas tradicionales y a las aspiradoras de trineo.
La escoba eléctrica tiene un depósito sin bolsa donde se acumula la suciedad, fácil de vaciar y limpiar, al igual que sucede con la aspiradora.
Ideales para limpiezas rápidas y de mantenimiento, su diseño permite una limpieza eficiente en menos tiempo. Por último, es bueno saber que esta tendencia puede usarse en diferentes tipos de suelos, como pisos duros y alfombras.