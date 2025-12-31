El insólito gol que convirtió Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr para acercarse a los 1000

Su gol fue insólito: tras una serie de rebotes João Félix logró quedarse con la pelota y quiso colocar en un costado del arco rival, sin embargo, entre medio estaba Cristiano Ronaldo que no logró correrse. El esférico pegó en la espalda del número 7 y gracias a eso descolocó al arquero mandando el balón al fondo de la red.

Cristiano Ronaldo nos tiene acostumbrado a convertir goles de todas maneras y aunque el tanto significó que sea el gol número 957 en las redes sociales lo criticaron porque su celebración fue algo exagerada.

Así, ya son ¡957! en su carrera. Y ya dijo que no va a parar hasta los 1.000.



Se trató de un gol totalmente involuntario, no obstante sirvió para que sus estadísticas crezcan y le permitan acercarse al histórico número de 1000 goles.

Cristiano Ronaldo puede llegar al gol 1000 en el Mundial

Al tener 957 goles le faltan 43 para llegar a la cifra récord y antes que llegue el Mundial 2026 Cristiano Ronaldo (si no sufre lesiones ni expulsiones) podrá disputar entre 25 y 28 partidos con el equipo árabe y además tendrá cuatro encuentros con la selección de Portugal.

Se trata de una situación complicada teniendo en cuenta que durante el 2025 convirtió en 41 oportunidades, por lo tanto, en la mitad del año ya debería haber superado su actual estadística.

En 2026 Cristiano Ronaldo disputará su cuarta año en el club árabe tras haber llegado a mitad de temporada del 2022-23.