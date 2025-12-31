El insólito gol que convirtió Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr para acercarse a los 1000

Cristiano Ronaldo quiere llegar a los mil goles y en el empate 2 a 2 entre Al-Nassr con Al Ettifaq el portugués volvió a marcar acercándose a su objetivo personal e histórico. Se trata de una carrera contrareloj porque el 5 de febrero cumplirá 41 años, aunque todo indica que no tiene fecha de expiración.
Hasta el momento tiene en su haber 957 goles repartidos en el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo convirtió en el empate del Al-Nassr
El Al-Nassr tuvo un arranque de torneo perfecto coronando 10 triunfos al hilo, sin embargo la racha se cortó cuando empataron en la fecha 11 contra el Al Ettifaq. El equipo del Comandante empataba 1 a 1 cuando apareció la figura portuguesa para colocar el 2 a 1 parcial.
Su gol fue insólito: tras una serie de rebotes João Félix logró quedarse con la pelota y quiso colocar en un costado del arco rival, sin embargo, entre medio estaba Cristiano Ronaldo que no logró correrse. El esférico pegó en la espalda del número 7 y gracias a eso descolocó al arquero mandando el balón al fondo de la red.
Cristiano Ronaldo nos tiene acostumbrado a convertir goles de todas maneras y aunque el tanto significó que sea el gol número 957 en las redes sociales lo criticaron porque su celebración fue algo exagerada.
Hay gol de CRISTIANO RONALDO en Al-Nassr, contra Al-Ettifaq.
Así, ya son ¡957! en su carrera. Y ya dijo que no va a parar hasta los 1.000.
Cristiano Ronaldo puede llegar al gol 1000 en el Mundial
Al tener 957 goles le faltan 43 para llegar a la cifra récord y antes que llegue el Mundial 2026 Cristiano Ronaldo (si no sufre lesiones ni expulsiones) podrá disputar entre 25 y 28 partidos con el equipo árabe y además tendrá cuatro encuentros con la selección de Portugal.