FÓRMULA 3

Mattia Colnaghi ya tiene su licencia y correrá en la Fórmula 3 con la bandera argentina

El italo- argentino Mattía Colnaghi sacó su licencia deportiva en el ACA. y de esta forma Argentina estará representada como en la Fórmula 1 y Fórmula 2

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Un argentino en la Fórmula 3. Mattia Colnaghi muestra su licencia argentina. Representará a nuestro país en otra de las categorías de los monopostos de la FIA, siguiendo los pasos de Franco Colapinto y Nico Varrone.

Este miércoles, último día del año 2025, será para guardar en el recuerdo del automovilismo argentino, ya que esta próxima temporada habrá tres argentinos en las principales categorías de monopostos de la Federación Internacional de Automovilismo: Fórmula 1, Fórmula 2 Fórmula 3.

La gran novedad de que un chico de 17 años, nacido en Italia y de madre argentina, quería correr en la Fórmula 3 bajo bandera argentina ya dio el principal paso. Mattía Colnaghi completó los trámites este miércoles y ya tiene la licencia médica y la licencia deportiva del Automóvil Club Argentino (ACA). El joven nacido en Monza, correrá en el equipo MP Motosport.

Ahora un "argentino" correrá en Fórmula 3

De este modo Mattia se suma a Franco Colapinto, que tendrá este 2026 su tercera temporada en la Fórmula 1, y Nicolás Varrone, en la Fórmula 2. Precisamente Fue Nico quien coincidió con Colnaghi en los trámites realizados este miércoles en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez y la sede del ACA, y lo "bautizó" argentino en una graciosa parodia de ceremonia improvisada.

Una mamá argentina cría a un argentino

Los argentinos tenemos fama de cosmopolitas, por nuestras raíces de constantes corrientes migratorias, y es conocida la frase que dice que "un argentino nace donde quiere", en referencia la gran cantidad de extranjeros que aman nuestra cultura o nuestro deportistas y se sienten identificados. También está la frase tradicional que dice que "una madre judía engendra a un judío".

Por eso no sorprendió que el hijo de una chubutense quiera representar al país, como pasa con los motociclistas Valentín Perrone y Marco Morelli, nacidos en Barcelona.

Mientras Matía Colnaghi realizaba los estudios médicos en el autódromo porteño, un periodista de la publicación especializada Carburando pudo dialogar con Martina, la mamá del piloto campeón de la Fórmula 4 de España y ella contó cómo es el inicio de esta apasionante historia.

"Yo me fui hace 20 años a Italia, soy esquelense, de Chubut, y como la mamá es la que los cría, los educa, tiene mucho de Argentina en ese sentido" comenzó relatando la joven mamá de Mattia, que le inculcó el gusto por las milanesas y empanadas argentinas.

Aunque es nacido en Moza, italia, al igual que su hermano Lucca, dos años menor, el trabajo de su padre los hizo "trotamundos", y también vivieron en Singapur y Australia, "Cuando Mattia y su hermano tenían 4 y 6 años y nos fimos a Singapur por trabajo, vivimos ahí cinco años. Iban a la escuela internacional, así que aprendieron a hablar en inglés", recordó Martina.

El inicio en los kartings

Respecto al inicio en el apasionante mundo de los deportes mecánicos, iniciando por el karting, la chubutense explicó: "Estábamos en Singapur, y una amiga mía chilena, tenía un marido australiano fanático del karting, y me dijo "¿por que no vienen a probar?", y Mattía, que fue siempre re fanático de los autos, se entusiasmó. Fuimos y empezó a girar por que les gustó, a él a Lucca". Luego agrego: "Al año siguiente teníamos que volver a Italia, y ahí en Moza empezó a correr los campeonatos nacionales, luego al karting internacional, y luego pasó lo de la Fórmula 4 y ganó la Richard Mille".

Mattía Colnaghi explica porqué eligió Argentina

En plena tramitación de su licencia, Colnaghi tuvo que responder a la principal incógnita: ¿Por qué Argentina?. Con mucha claridad respondió: "Porque acá en Argentina hay mucho apoyo, y también teniendo la licencia argentina, llevando la bandera, ¿por qué no convertirse?", dijo.

Sobre la categoría en la que ahora comenzará a competir, el piloto le respondió al periodista de Carburando: "El Fórmula 3 es un auto realmente espectacular, y tiene un buen motor, buen freno". Haciendo diferencias con su anterior categoría, apuntó al tema de las cubiertas, y dijo: "(en Fórmula 3) el desgaste es muy alto, es el tema principal de las carreras, es muy fácil ir sobre el limite de las ruedas y que no tengas más", concluyó.

