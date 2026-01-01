Se postuló para jugar en Boca: la figura que le mandó un mensaje a Riquelme

El mensaje de Lucas Torreira para Riquelme

"Te está llamando Juan Román Riquelme", le dijo un periodista de Fix Entertainment en una entrevista. Y Torreira le respondió: “¿Cuándo firmamos?“.

"Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. Yo no hay un día que no piense en ese momento, es la realidad. Me muero por jugar en Boca. Pero bueno, me estoy preparando para eso porque sé que no es fácil ese mundo", tiró el mediocampista que jugó con la selección uruguaya los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Juan Román Riquelme ¿Riquelme sumará a Torreira a Boca?

Dijo que habló con el delantero de Boca Edinson Cavani. "Hace muy poco tiempo hablé con Edi y tuvimos una charla muy importante", expresó.

En este mercado de pases, el conjunto de la Ribera estaría en busca de un mediocampista central, posición donde juega Torreira, pero su nombre todavía no apareció entre las prioridades.

A mediados de 2022 Torreira se sumó al Galatasaray y firmó un contrato por cuatro años, el cual se extiende hasta el 31 de junio del 2026, por lo que desde este jueves 1 de enero que puede negociar formalmente y hasta firmar un precontrato para ser jugador de Boca desde el 1 de julio.