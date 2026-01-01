El material de construcción que revoluciona el diseño de rutas: más resistente que nunca

Esto no solo prolonga la vida de las rutas, sino que también reduce costos y riesgos para conductores y trabajadores. En algunos países, ya se están implementando tramos de este tipo de asfalto, demostrando que la infraestructura del futuro no solo será más fuerte, sino también más inteligente.

Ruta (2)

Como este material está configurando la construcción de las rutas

El asfalto autorreparable desarrollado por investigadores de Swansea University y King’s College London funciona como un organismo vivo. Este material incorpora microcápsulas diminutas, más finas que un cabello, llenas de aceite reciclado, que permanecen dormidas dentro del betún hasta que aparecen microgrietas por el paso del tránsito.

Al romperse las cápsulas, liberan su contenido y sellan automáticamente las fracturas, restaurando la superficie de la ruta en menos de una hora. Gracias a este mecanismo, las rutas prolongan su vida útil, reducen los costos de mantenimiento y muestran cómo la infraestructura del futuro puede cuidarse a sí misma.