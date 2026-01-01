Con el tiempo, y especialmente en la era moderna, estas construcciones dejaron de ser solo funcionales para transformarse en símbolos urbanos y nacionales. La altura pasó a expresar ambición, identidad y desarrollo tecnológico, hasta convertir a la torre en algo más que una obra de ingeniería.

Tokyo Skytree (1)

La torre más alta del mundo: una construcción que supera los 600 metros de altura

La torre más alta del mundo es la Tokyo Skytree, ubicada en Tokio, Japón. Levantada en el distrito de Sumida, al noreste de la capital, esta construcción emerge en un entorno donde la tradición convive con la modernidad, y se impone sobre el paisaje urbano con una elegancia que transforma la altura en parte del horizonte cotidiano.