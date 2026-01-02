Ni María, ni Sofía: el nombre más elegido es antiguo y tiene un significado especial

Este nombre es de origen latino y significa "la que trae paz". En los últimos años, "Olivia" ha vuelto a ganar adeptos, al punto que fue el más elegido del año pasado.

En tanto, los otros cuatro nombres que forman parte del top 5, son los siguientes:

Emilia: se traduce como "trabajadora" o "la que se esfuerza". Isabella: Significa "promesa de Dios". Catalina: Este nombre remite a la pureza y significa "limpia" o "íntegra". Emma: nombre de origen germánico que significa "entera" o "universal"

Esto significa que hay una inclinación hacia nombres clásicos, antiguos y, en varios casos, de personajes históricos o literarios, como son los casos de Catalina y Emma.

nombres de bebes

Los nombres de varón más elegidos

En cuanto a los varones, el nombre más elegido entre los bebés durante el 2025 fue el de Felipe, que está relacionado con la nobleza y significa "amante de los caballos":

En tanto, del segundo al quinto lugar, los nombres más elegidos fueron: