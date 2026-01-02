Ni María, ni Sofía: el nombre más elegido es antiguo y tiene un significado especial

Ni María, ni Sofía. Dos de los nombres más elegidos en los últimos años salieron del top 5 de nombres más elegidos y fueron reemplazados por otros que presentan una gran historia.
Esto no solo ocurre con los nombres de niñas, en el caso de los varones también pasa algo similar, ya que los nombres más elegidos se caracterizan por ser antiguos.
Ni María, ni Sofía: el nombre más elegido es antiguo y con un significado especial
Según los datos que maneja el Registro Civil, el nombre más elegido durante todo el 2025 a la hora de inscribir a niñas fue el de Olivia.
Este nombre es de origen latino y significa "la que trae paz". En los últimos años, "Olivia" ha vuelto a ganar adeptos, al punto que fue el más elegido del año pasado.
En tanto, los otros cuatro nombres que forman parte del top 5, son los siguientes:
- Emilia: se traduce como "trabajadora" o "la que se esfuerza".
- Isabella: Significa "promesa de Dios".
- Catalina: Este nombre remite a la pureza y significa "limpia" o "íntegra".
- Emma: nombre de origen germánico que significa "entera" o "universal"
Esto significa que hay una inclinación hacia nombres clásicos, antiguos y, en varios casos, de personajes históricos o literarios, como son los casos de Catalina y Emma.
Los nombres de varón más elegidos
En cuanto a los varones, el nombre más elegido entre los bebés durante el 2025 fue el de Felipe, que está relacionado con la nobleza y significa "amante de los caballos":
En tanto, del segundo al quinto lugar, los nombres más elegidos fueron:
- Mateo: cuyo significado es "don de Dios".
- Bautista: que significa "el que purifica".
- Valentino: su significado remite a lo "valiente", "fuerte" y "saludable".
- Benjamín: "El hijo más amado", según su significado.