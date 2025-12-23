Nombres de bebé: tiene 4 letras y nadie lo elige desde 1956

El nombre que nadie elige desde 1956 y solo una persona llevó en Argentina tiene cuatro letras y es uno de los más originales en el país. Es de origen árabe y comienza a llamar la ateción de aquellos que buscan sobresalir entre los nombres de bebé.
En Argentina, el nombre y apellido es un derecho que le asiste la persona y se adquiere en el momento del nacimiento. Para cumplir con los aspectos legales deben anotar a su hijo dentro de los primeros 40 días de vida.
Nombres de bebé: trámite obligatorio
Poner el nombre a un bebé es un trámite obligatorio, gratuito y muy simple, regulado principalmente por el Código Civil y Comercial y por las normas del Registro Civil. Lo que puede no ser tan sencillo es la elección del nombre, porque muchas veces los padres no logran ponerse de acuerdo.
La ley en Argentina sobre el nombre de una persona la considera una prerrogativa de los progenitores, sin embargo hay límites en la forma de nombrar a un bebé.
PERMITIDOS
- Nombres extranjeros, indígenas, poco comunes o inventados.
- Nombres en otros idiomas.
- Hasta tres prenombres (por ejemplo: María Lucía Isabel).
NO PERMITIDOS
- Nombres que puedan resultar ridículos, ofensivos o perjudiciales para el niño.
- Apellidos usados como nombre (salvo que estén muy difundidos).
- Nombres que confundan el sexo (aunque hoy este criterio es más flexible).
- Nombres idénticos a los de hermanos vivos.
- Más de tres nombres.
El nombre árabe que solo se usó una vez en Argentina
Siguiendo estas normativas, hay padres que buscan nombres raros y llamativos, porque quieren que su hijo sea original y único. Uno de ellos es el nombre Fana, que sólo una persona tuvo en nuestro país. Vale aclarar: es un nombre femenino.
Fana se usó en el año 1956, y nunca más se eligió para bautizar a una beba en Argentina. Tiene varios posibles orígenes, lo que le da un significado rico y abierto a distintas interpretaciones. Los más probables son:
- Origen árabe: en árabe, fan () significa “desvanecimiento”, “extinción del ego” o “disolución”. En la tradición mística sufí, el fan es un concepto espiritual profundo: representa la anulación del yo para unirse con lo divino. Significado simbólico: transformación, entrega espiritual, trascendencia.
- Origen africano: en algunas regiones del África oriental, (Etiopía / Eritrea), Fana se usa como nombre femenino y se asocia a ideas como luz, guía o camino. Significado asociado: claridad, dirección, esperanza.