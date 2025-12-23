Nombres de bebé: tiene 4 letras y nadie lo elige desde 1956

La ley en Argentina sobre el nombre de una persona la considera una prerrogativa de los progenitores, sin embargo hay límites en la forma de nombrar a un bebé.

PERMITIDOS

Nombres extranjeros, indígenas, poco comunes o inventados.

Nombres en otros idiomas.

Hasta tres prenombres (por ejemplo: María Lucía Isabel).

NO PERMITIDOS

Nombres que puedan resultar ridículos, ofensivos o perjudiciales para el niño.

Apellidos usados como nombre (salvo que estén muy difundidos).

Nombres que confundan el sexo (aunque hoy este criterio es más flexible).

Nombres idénticos a los de hermanos vivos.

Más de tres nombres.

El nombre árabe que solo se usó una vez en Argentina

Siguiendo estas normativas, hay padres que buscan nombres raros y llamativos, porque quieren que su hijo sea original y único. Uno de ellos es el nombre Fana, que sólo una persona tuvo en nuestro país. Vale aclarar: es un nombre femenino.

Nombres de bebe Fana es un nombre femenino que ha sido usado solamente una vez en Argentina. Es de origen árabe.

Fana se usó en el año 1956, y nunca más se eligió para bautizar a una beba en Argentina. Tiene varios posibles orígenes, lo que le da un significado rico y abierto a distintas interpretaciones. Los más probables son: