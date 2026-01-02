Bruno Jacomy, el único mendocino en el Dakar, ante la ausencia de Juan Cruz Yacopini: "Cuesta creer no tenerlo acá"

Bruno Jacomy será acompañante del chileno Lucas Del Río en un Taurus T3 Max del equipo BBR Motorsport, categoría Challenger, con el número 338.

Mientras terminaban detalles del auto, en el campamento, el mendocino asume la exigencia que tendrá la carrera: "Sin dudas es la carrera más dura del mundo. Todos los años hay cosas nuevas y dificultades que hay que resolver, pero estamos preparados, hemos hecho muchos kilómetros como para hacer las cosas bien".

Bruno Jacomy y la legión argentina en el Rally Dakar 2026

Bruno Jacomy será parte de una legión de 20 participantes argentinos en el Rally Dakar 2026, en Arabia Saudita: "Somos muchos y se siente. En el vivac hay mucha gente y nos hacemos el aguante entre todos".

jacomy del rio 2 La dupla argentino-chilena ya corrió en 2024.

Luego, en cuanto a lo personal, reconoció: "Trabajo mucho con listas y eso me tranquiliza mucho. Soy muy ordenado, reviso la rutina y solo pienso en tener todo listo para mañana. Nervios no tengo, estoy tranquilo y con ganas de que empiece. Siempre en el Dakar al largar ya tenés ganas de estar en la etapa cinco porque es muy largo, entonces estos días previos te matan. Lo único que querés es largar, pero estoy muy tranquilo. Sabemos lo que tenemos que hacer y confiamos en nosotros, que es lo lo más importante".

Respecto a las sorpresas y exigencias que siempre tiene el Rally Dakar, Bruno reveló: "Es el quinto en el que corro y nunca me han dicho que va a ser fácil y cuando te dicen que va a ser fácil es terrible. La verdad es que no existen los días fáciles acá. Es una carrera muy larga, son muchos kilómetros y es muy variable, pero estamos confiados y hemos entrenado mucho para sacar un buen resultado".