Cuánto tiempo puede estar el árbol de jade al sol directamente durante el verano

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (2)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: cuánto puede estar debajo de la luz solar directa en verano

La gente que está especializada en sitios como Purplant, no se limitan a explicar conceptos básicos en torno a las plantas, entre ellos nuestro árbol de jade. La suculenta puede crecer mucho más de lo que nosotros creemos, y para ello hay que seguir algunas recomendaciones que no todos sabemos, y que se realizan justamente durante el verano.

Árbol de Jade.jpg

Uno de los puntos que más consultan sobre el árbol de jade y sus cuidados sobre el verano está relacionado especialmente a la exposición al sol. Durante esta estación, todos saben que la luz solar golpea durante más tiempo, y lo hace con una mayor temperatura.

Los cuidados que debemos tener con el árbol de jade y su estadía directa bajo el sol durante el verano, son los siguientes: