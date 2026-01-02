El árbol de jade fue la planta de interior más elegida durante todo el 2025, y todo apunta a que en el 2026 seguirá siendo de las favoritas para darle un toque fresh y natural a la parte de adentro de cada casa. El principal motivo por el cual todos eligen a esta suculenta, es que necesita de un puñado de cuidados para que se encuentre fuerte y sana.
Cuánto tiempo puede estar el árbol de jade al sol directamente durante el verano
Todos sabemos que el árbol de jade se vuelve una planta muy especial en primavera y verano, cambiando no solo la forma en la que se desarrolla, sino también los cuidados que necesita, yendo casi al revés de lo que sabemos de las plantas. En esta estación, el sol pega de forma más fuerte y hay algunas recomendaciones a tener en cuenta sobre la exposición de la suculenta a la luz directa.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cuánto puede estar debajo de la luz solar directa en verano
La gente que está especializada en sitios como Purplant, no se limitan a explicar conceptos básicos en torno a las plantas, entre ellos nuestro árbol de jade. La suculenta puede crecer mucho más de lo que nosotros creemos, y para ello hay que seguir algunas recomendaciones que no todos sabemos, y que se realizan justamente durante el verano.
Uno de los puntos que más consultan sobre el árbol de jade y sus cuidados sobre el verano está relacionado especialmente a la exposición al sol. Durante esta estación, todos saben que la luz solar golpea durante más tiempo, y lo hace con una mayor temperatura.
Los cuidados que debemos tener con el árbol de jade y su estadía directa bajo el sol durante el verano, son los siguientes:
- Debe darse especialmente con la luz solar de la mañana
- El tiempo bajo la luz solar puede ser de 4 a 6 hs
- La hora límite para que el árbol de jade esté bajo al sol es las 11 del mediodía
- Si queda expuesto durante muchas horas bajo el sol directamente, puede terminar quemada