Netflix: no dura ni dos horas y es la historia esperada por todos los adultos

En los cines, la película fue un éxito rotundo, llegando a ser la película basada en un videojuego con mejor recaudación de toda la historia, hasta que años después fue destronada por Super Mario Bros. Si bien no lleva mucho tiempo disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, ya es una de las más recomendadas de la plataforma, especialmente entre los jóvenes adultos que aún no "superan".

La película fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2025, aunque se estrenó en el 2019. Desde entonces es una de las ofertas juveniles más atrapantes de la plataforma.

Embed - POKÉMON Detective Pikachu - Trailer Oficial 2

Netflix: de qué trata la película Pokémon: Detective Pikachu

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre una de las películas más esperadas de los últimos años, Pokémon: Detective Pikachu centra su historia en: "En una realidad en la que los humanos y el universo Pokémon coexisten, un superdetective electrizante se alía con el hijo de su compañero desaparecido para descifrar su paradero".

No importa ni gráficos ni duración, y es que esta película triunfa en Netflix por traer la historia de Pokémon.

pokemon detective pikachu 3

Netflix: reparto de la película Pokémon: Detective Pikachu

Tim Goodman como Justice Smith.

Detective Pikachu (voz y captura de movimiento) como Ryan Reynolds.

Lucy Stevens como Kathryn Newton.

Howard Clifford como Bill Nighy.

Detective Hideo Yoshida como Ken Watanabe.

Roger Clifford como Chris Geere.

Sebastian como Omar Chaparro.

Dr. Ann Laurent como Rita Ora.

Ms. Norman como Suki Waterhouse.

Dónde ver la película Pokémon: Detective Pikachu, según la zona geográfica