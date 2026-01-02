Netflix dispone de un catálogo de series y películas repleto de opciones para todos los gustos. Una película viene escalando posiciones y se postula como una de las más vistas, especialmente por traer consigo una de las historias más conocidas por los jóvenes adultos, siendo completamente innovadora, original y especialmente, muy esperada: Pokémon: Detective Pikachu.
Netflix: no dura ni dos horas y es la historia esperada por todos los adultos
Esta película le pega directamente a la nostalgia de los suscriptores mayores de Netflix, y es que su historia es conocida por todos
Las series y películas de producción estadounidense que pisan el territorio del catálogo de Netflix, se convierten en un éxito instantáneo, ya sean títulos que son completamente desconocidos o cintas icónicas. Una película llegó a la plataforma como una de las últimas incorporaciones del 2025, y ya se ha posicionado como una de las más vistas, de la mano de una historia conocida por todos los que nacieron después del 1995.
Se trata de una serie que causó mucho ruido al momento de su estreno a nivel mundial, ya que era la primera vez que Pokémon era llevado a la pantalla a través de un diseño realista, siendo una producción muy jugada. Si bien la oferta que llegó a Netflix a finales del 2025 homenajea al anime original, en realidad está basada en el videojuego que salió para la Nintendo 3DS, donde Pikachu ayudaba a resolver crímenes.
En los cines, la película fue un éxito rotundo, llegando a ser la película basada en un videojuego con mejor recaudación de toda la historia, hasta que años después fue destronada por Super Mario Bros. Si bien no lleva mucho tiempo disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, ya es una de las más recomendadas de la plataforma, especialmente entre los jóvenes adultos que aún no "superan".
La película fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2025, aunque se estrenó en el 2019. Desde entonces es una de las ofertas juveniles más atrapantes de la plataforma.
Netflix: de qué trata la película Pokémon: Detective Pikachu
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre una de las películas más esperadas de los últimos años, Pokémon: Detective Pikachu centra su historia en: "En una realidad en la que los humanos y el universo Pokémon coexisten, un superdetective electrizante se alía con el hijo de su compañero desaparecido para descifrar su paradero".
No importa ni gráficos ni duración, y es que esta película triunfa en Netflix por traer la historia de Pokémon.
Netflix: reparto de la película Pokémon: Detective Pikachu
-
Tim Goodman como Justice Smith.
Detective Pikachu (voz y captura de movimiento) como Ryan Reynolds.
Lucy Stevens como Kathryn Newton.
Howard Clifford como Bill Nighy.
Detective Hideo Yoshida como Ken Watanabe.
Roger Clifford como Chris Geere.
Sebastian como Omar Chaparro.
Dr. Ann Laurent como Rita Ora.
Ms. Norman como Suki Waterhouse.
Dónde ver la película Pokémon: Detective Pikachu, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Pokémon: Detective Pikachu se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Pokémon: Detective Pikachu se puede ver en Netflix.
- España: la película Pokémon: Detective Pikachu se puede ver en Netflix.