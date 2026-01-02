Inicio Series y películas Netflix
La comedia más disparatada que acaba de llegar a Netflix y te va a hacer reír aunque no quieras

Es una comedia que llegó a Netflix y se suma a la lista de series y películas ideales para una noche liviana: persecuciones, humor y situaciones desopilantes

Antonella Prandina
Reese Witherspoon y Sofía Vergara son las protagonistas de esta comedia de Netflix.

Dos locas en fuga (Hot Pursuit) es una comedia de acción ideal para quienes buscan una propuesta liviana dentro del catálogo de Netflix, con humor exagerado, persecuciones y situaciones desopilantes. Estrenada el 1 de diciembre de 2026, esta producción estadounidense de 2015 se suma a la lista de series y películas pensadas para desconectar y pasar un buen rato.

Dirigida por Anne Fletcher, la película de 1 hora y 27 minutos apuesta al contraste entre sus protagonistas y a un tono deliberadamente absurdo que no se toma en serio. Aunque fue duramente cuestionada por la crítica, también generó risas inesperadas: “No puedo creer lo tonta que es, pero tampoco puedo creer lo mucho que me reí con ella”, señaló Jordan Hoffman en The Guardian.

Dentro del universo de series y películas de Netflix, Dos locas en fuga se posiciona como una opción entretenida para una noche sin grandes expectativas y con ganas de reír.

Dos locas en fuga- película (2)

Netflix: de qué trata la película Dos locas en fuga

La sinopsis oficial de la película Dos locas en fuga versa: “Una estricta detective huye de sicarios y policías corruptos para proteger a la viuda de un capo del crimen, una testigo clave que debe sobrevivir para poder declarar”.

Dos locas en fuga- película (1)

La Agente Cooper (Reese Witherspoon), una crispada y estricta policía, está tratando de proteger a una sexy y extrovertida viuda de un capo de la droga, Daniella Riva (Sofía Vergara), de un capo de la droga.

A medida que los dos polos opuestos huyen apresuradamente de Texas, se encuentran perseguidas por policías corruptos y sanguinarios pistoleros.

Netflix: tráiler de la película Dos locas en fuga

Embed - DOS LOCAS EN FUGA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Dos locas en fuga, película de Netflix

  • Reese Witherspoon (Agente Rose Cooper)
  • Sofía Vergara (Daniella Riva)
  • John Carroll Lynch (Capitán Emmett)
  • Robert Kazinsky (Randy)
  • Richard T. Jones (Marshall Jackson)
  • Michael Mosley (Dixon)
  • Matthew Del Negro (Hauser)
  • Benny Nieves (Jesus)
  • Michael Ray Escamilla (Angel)
  • Vincent Laresca (Felipe Riva)

Dónde ver la película Dos locas en fuga, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Dos locas en fuga se puede ver en Netflix y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película Dos locas en fuga se puede ver en Kanopy y alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la película Dos locas en fuga se puede ver en Prime Video.

