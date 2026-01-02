Dos locas en fuga (Hot Pursuit) es una comedia de acción ideal para quienes buscan una propuesta liviana dentro del catálogo de Netflix, con humor exagerado, persecuciones y situaciones desopilantes. Estrenada el 1 de diciembre de 2026, esta producción estadounidense de 2015 se suma a la lista de series y películas pensadas para desconectar y pasar un buen rato.
La comedia más disparatada que acaba de llegar a Netflix y te va a hacer reír aunque no quieras
Es una comedia que llegó a Netflix y se suma a la lista de series y películas ideales para una noche liviana: persecuciones, humor y situaciones desopilantes
Dirigida por Anne Fletcher, la película de 1 hora y 27 minutos apuesta al contraste entre sus protagonistas y a un tono deliberadamente absurdo que no se toma en serio. Aunque fue duramente cuestionada por la crítica, también generó risas inesperadas: “No puedo creer lo tonta que es, pero tampoco puedo creer lo mucho que me reí con ella”, señaló Jordan Hoffman en The Guardian.
Dentro del universo de series y películas de Netflix, Dos locas en fuga se posiciona como una opción entretenida para una noche sin grandes expectativas y con ganas de reír.
Netflix: de qué trata la película Dos locas en fuga
La sinopsis oficial de la película Dos locas en fuga versa: “Una estricta detective huye de sicarios y policías corruptos para proteger a la viuda de un capo del crimen, una testigo clave que debe sobrevivir para poder declarar”.
La Agente Cooper (Reese Witherspoon), una crispada y estricta policía, está tratando de proteger a una sexy y extrovertida viuda de un capo de la droga, Daniella Riva (Sofía Vergara), de un capo de la droga.
A medida que los dos polos opuestos huyen apresuradamente de Texas, se encuentran perseguidas por policías corruptos y sanguinarios pistoleros.
Netflix: tráiler de la película Dos locas en fuga
Reparto de Dos locas en fuga, película de Netflix
- Reese Witherspoon (Agente Rose Cooper)
- Sofía Vergara (Daniella Riva)
- John Carroll Lynch (Capitán Emmett)
- Robert Kazinsky (Randy)
- Richard T. Jones (Marshall Jackson)
- Michael Mosley (Dixon)
- Matthew Del Negro (Hauser)
- Benny Nieves (Jesus)
- Michael Ray Escamilla (Angel)
- Vincent Laresca (Felipe Riva)
Dónde ver la película Dos locas en fuga, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Dos locas en fuga se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Dos locas en fuga se puede ver en Kanopy y alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Dos locas en fuga se puede ver en Prime Video.