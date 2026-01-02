La comedia más disparatada que acaba de llegar a Netflix y te va a hacer reír aunque no quieras

Dirigida por Anne Fletcher, la película de 1 hora y 27 minutos apuesta al contraste entre sus protagonistas y a un tono deliberadamente absurdo que no se toma en serio. Aunque fue duramente cuestionada por la crítica, también generó risas inesperadas: “No puedo creer lo tonta que es, pero tampoco puedo creer lo mucho que me reí con ella”, señaló Jordan Hoffman en The Guardian.

Dentro del universo de series y películas de Netflix, Dos locas en fuga se posiciona como una opción entretenida para una noche sin grandes expectativas y con ganas de reír.