Kings League World Cup 2026: cuándo juega Argentina y dónde verlo

El certamen se extenderá hasta el sábado 17 día en el que se jugará la final en el Allianz Parque, mientras que el resto de los encuentros se disputarán en la Kings League Arena, en Guarulhos.

kings league wc 1 Facu Navajas Sánchez estará en el equipo argentino en la Kings League World Cup.

Argentina, encabezada por el ex River Leonel Vangioni, debutará el domingo 4 de enero a las 16 ante Alemania, el miércoles 7 a las 19 jugará con Japón y el domingo 11 cerrará la fase de grupos ante Estados Unidos.