Kings League World Cup 2026: cuándo juega Argentina y dónde verlo

Este sábado 3 de enero comenzará en San Pablo, Brasil, la Kings League World Cup 2026 que contará con la participación de 20 representativos nacionales entre ellos Argentina.
Este sábado comenzará en San Pablo, la Kings League World Cup 2026 que contará con la participación de 20 representativos nacionales entre ellos Argentina.
Este sábado 3 de enero comenzará en San Pablo, Brasil, la Kings League World Cup 2026 que contará con la participación de 20 representativos nacionales entre ellos Argentina.
El certamen se extenderá hasta el sábado 17 día en el que se jugará la final en el Allianz Parque, mientras que el resto de los encuentros se disputarán en la Kings League Arena, en Guarulhos.
Argentina, encabezada por el ex River Leonel Vangioni, debutará el domingo 4 de enero a las 16 ante Alemania, el miércoles 7 a las 19 jugará con Japón y el domingo 11 cerrará la fase de grupos ante Estados Unidos.
La segunda edición de este torneo de naciones tendrá como presidente de la organización nada menos que a Ronaldo y los encuentros se podrán ver por ESPN y Disney Plus.