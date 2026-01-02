Probá usar papel aluminio en los rieles de tus ventanas y evita este problema muy común

Evita la humedad que favorece hongos o manchas, protege el riel del roce constante, prolongando su vida útil y además facilita la limpieza futura, ya que el aluminio funciona como barrera. Además, en zonas donde entran insectos o suciedad del exterior, el aluminio actúa como una capa protectora fácil de retirar y reemplazar.

En este sentido, el papel aluminio se adapta al riel y crea una superficie lisa. Gracias a su textura, la suciedad no se adhiere con tanta facilidad y, cuando es momento de limpiar, basta con retirarlo y cambiarlo por uno nuevo.

Para aplicarlo solo necesitas seguir algunos pasos de fácil aplicación:

papel aluminio (1) Gracias a su material, el papel aluminio ayuda a quitar la suciedad de los rieles de la ventana.

Cortá un trozo de papel aluminio y arrugalo en forma de bolita. Si el riel está muy sucio, rociá previamente con un poco de vinagre o agua tibia con bicarbonato. Pasá la bolita de aluminio por todo el riel, insistiendo en las zonas con suciedad acumulada. Retirá los restos con un trapo seco o una aspiradora en lo posible si es que tienes. Si querés una limpieza más profunda, finalizá pasando un paño apenas húmedo.

Lo cierto es que las ventanas requieren mantenimiento regular. La acumulación de polvo, restos de insectos y humedad puede dificultar el cierre y apertura, generar malos olores, favorecer la presencia de bacterias y moho e incluso dañar los rieles con el tiempo.

Por eso, al probar este truco, el material de aluminio actúa como un limpiador mecánico, ya que arrastra la mugre sin dañar la superficie y llega a los rincones más difíciles. Además, mejora el deslizamiento de la ventana, ya que elimina los restos que suelen trabar el paso.