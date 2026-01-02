Probá usar papel aluminio en los rieles de tus ventanas y evita este problema muy común

Mantener las ventanas en buen estado de limpieza no solo mejora la apariencia de la casa, sino que también ayuda a cuidar la ventilación, evitar olores y prevenir la acumulación de polvo y humedad. Para ello, un truco casero ganó popularidad por su practicidad: usar papel aluminio en los rieles.
El secreto de su uso está en que no hace falta poner productos químicos de limpieza, no hace falta perder horas quitando la tierra ni mucho menos sacando las ventanas. Con solo pasar este papel en lo posible día por medio verás cambios únicos.
Para qué sirve poner papel aluminio en los rieles de las ventanas
El papel aluminio puede convertirse en un aliado práctico para el mantenimiento del hogar. Colocarlo en los rieles de las ventanas ayuda a reducir/remover la acumulación de polvo y tierra en los rieles, sobre todo en ventanas corredizas.
Evita la humedad que favorece hongos o manchas, protege el riel del roce constante, prolongando su vida útil y además facilita la limpieza futura, ya que el aluminio funciona como barrera. Además, en zonas donde entran insectos o suciedad del exterior, el aluminio actúa como una capa protectora fácil de retirar y reemplazar.
En este sentido, el papel aluminio se adapta al riel y crea una superficie lisa. Gracias a su textura, la suciedad no se adhiere con tanta facilidad y, cuando es momento de limpiar, basta con retirarlo y cambiarlo por uno nuevo.
Para aplicarlo solo necesitas seguir algunos pasos de fácil aplicación:
- Cortá un trozo de papel aluminio y arrugalo en forma de bolita.
- Si el riel está muy sucio, rociá previamente con un poco de vinagre o agua tibia con bicarbonato.
- Pasá la bolita de aluminio por todo el riel, insistiendo en las zonas con suciedad acumulada.
- Retirá los restos con un trapo seco o una aspiradora en lo posible si es que tienes.
- Si querés una limpieza más profunda, finalizá pasando un paño apenas húmedo.
Lo cierto es que las ventanas requieren mantenimiento regular. La acumulación de polvo, restos de insectos y humedad puede dificultar el cierre y apertura, generar malos olores, favorecer la presencia de bacterias y moho e incluso dañar los rieles con el tiempo.
Por eso, al probar este truco, el material de aluminio actúa como un limpiador mecánico, ya que arrastra la mugre sin dañar la superficie y llega a los rincones más difíciles. Además, mejora el deslizamiento de la ventana, ya que elimina los restos que suelen trabar el paso.