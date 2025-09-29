Inicio Sociedad Truco casero
Truco casero infalible: por qué hay que limpiar las ventanas con cebolla y para qué sirve

Una de las tareas más incómodas de la casa es la de limpiar las ventanas, pero para eso hay un truco casero que lo solucionará: usar una cebolla

Limpiar los vidrios de las ventanas es una tarea que casi nadie elige, pero hay que hacerlo en algún momento. Pero lo que pocos saben es que antiguamente las abuelas estaban mucho más adelantadas y facilitaban las cosas a través de trucos caseros, como el que te enseñamos hoy usando una cebolla.

Cuando se trata de limpieza, los trucos caseros van de la mano y uno de los más sorprendentes es limpiar las ventanas con una cebolla. Aunque pueda sonar extraño, este remedio casero tiene una explicación sencilla y efectiva que ha pasado de generación en generación.

¿Por qué hay que limpiar las ventanas con cebolla?

La cebolla es una verdura que contiene compuestos azufrados y propiedades antibacterianas que ayudan a eliminar la grasa, el polvo y las manchas difíciles de los vidrios. Al frotar una rodaja de cebolla fresca sobre la superficie de la ventana, se crea una capa que repele la suciedad y evita que el vidrio se empañe con facilidad.

Con tan solo un trapo de microfibra y una cebolla, tus vidrios pasarán de ser sucios a simplemente relucir del brillo y transparencia.

Además, su jugo actúa como un limpiador natural que no necesita químicos agresivos, lo que lo convierte en una alternativa ecológica y económica frente a los productos comerciales.

Para poner en práctica la efectividad de este truco deberás seguir una serie de pasos:

  1. Corta una cebolla por la mitad.
  2. Frota la parte interna directamente sobre el vidrio, realizando movimientos circulares.
  3. Deja actuar unos minutos para que el jugo de la cebolla haga efecto.
  4. Pasa un trapo seco y limpio de microfibra (sin pelusa) para retirar los restos y pulir la superficie.
  5. Si no te queda a la primera, tranquilo/a, repetí el proceso y verás el resultado.
  6. Pero no queda ahí el truco casero, si querés potenciar el poder antimanchas de la cebolla, antes de secar la superficie de vidrio rocía una solución de bicarbonato de sodio y agua. Esto también sirve para neutralizar el olor de la cebolla.
  7. Luego de secar con un trapo, para sacar posibles restos usa papel de diario y así evitas que queden manchados y opacos.
limpiar ventana
Este truco casero de la abuela sorprende por sus resultados 100% efectivos.

El resultado será un vidrio más brillante, desinfectado y protegido contra el polvo y la humedad.

Beneficios de este truco casero

  • Brillo natural: deja las ventanas transparentes y relucientes sin necesidad de abrillantadores.
  • Antiempañante: ayuda a prevenir que los vidrios se nublen, especialmente en invierno.
  • Efecto desinfectante: elimina bacterias y microorganismos gracias a sus compuestos naturales.
  • Es un truco con gran ahorro económico: reemplaza limpiavidrios costosos con un producto que siempre está en la cocina.
  • Es ecológico y seguro: no contamina ni deja residuos tóxicos en el hogar.

La próxima vez que notes los vidrios de tus ventanas opacos, no dudes en probar este truco simple y sorprendente.

