Truco casero infalible: por qué hay que limpiar las ventanas con cebolla y para qué sirve

Cuando se trata de limpieza, los trucos caseros van de la mano y uno de los más sorprendentes es limpiar las ventanas con una cebolla. Aunque pueda sonar extraño, este remedio casero tiene una explicación sencilla y efectiva que ha pasado de generación en generación.

¿Por qué hay que limpiar las ventanas con cebolla?

La cebolla es una verdura que contiene compuestos azufrados y propiedades antibacterianas que ayudan a eliminar la grasa, el polvo y las manchas difíciles de los vidrios. Al frotar una rodaja de cebolla fresca sobre la superficie de la ventana, se crea una capa que repele la suciedad y evita que el vidrio se empañe con facilidad.