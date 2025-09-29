Truco casero infalible: por qué hay que limpiar las ventanas con cebolla y para qué sirve

limpiar ventana con cebolla y paño de microfibra
Con tan solo un trapo de microfibra y una cebolla, tus vidrios pasarán de ser sucios a simplemente relucir del brillo y transparencia.
Además, su jugo actúa como un limpiador natural que no necesita químicos agresivos, lo que lo convierte en una alternativa ecológica y económica frente a los productos comerciales.
Para poner en práctica la efectividad de este truco deberás seguir una serie de pasos:
- Corta una cebolla por la mitad.
- Frota la parte interna directamente sobre el vidrio, realizando movimientos circulares.
- Deja actuar unos minutos para que el jugo de la cebolla haga efecto.
- Pasa un trapo seco y limpio de microfibra (sin pelusa) para retirar los restos y pulir la superficie.
- Si no te queda a la primera, tranquilo/a, repetí el proceso y verás el resultado.
- Pero no queda ahí el truco casero, si querés potenciar el poder antimanchas de la cebolla, antes de secar la superficie de vidrio rocía una solución de bicarbonato de sodio y agua. Esto también sirve para neutralizar el olor de la cebolla.
- Luego de secar con un trapo, para sacar posibles restos usa papel de diario y así evitas que queden manchados y opacos.
limpiar ventana
Este truco casero de la abuela sorprende por sus resultados 100% efectivos.
El resultado será un vidrio más brillante, desinfectado y protegido contra el polvo y la humedad.
Beneficios de este truco casero
- Brillo natural: deja las ventanas transparentes y relucientes sin necesidad de abrillantadores.
- Antiempañante: ayuda a prevenir que los vidrios se nublen, especialmente en invierno.
- Efecto desinfectante: elimina bacterias y microorganismos gracias a sus compuestos naturales.
- Es un truco con gran ahorro económico: reemplaza limpiavidrios costosos con un producto que siempre está en la cocina.
- Es ecológico y seguro: no contamina ni deja residuos tóxicos en el hogar.
La próxima vez que notes los vidrios de tus ventanas opacos, no dudes en probar este truco simple y sorprendente.