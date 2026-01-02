Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia abrirá la Copa Argentina 2026: los otros partidos que iniciarán el calendario

Independiente Rivadavia ya sabe cuándo debutará en la Copa Argentina. El último campeón se medirá con Estudiantes de Caseros por los 32avos de final del certamen

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia abrirá la Copa Argentina 2026.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Independiente Rivadavia debutará en la Copa Argentina 2026 ante Estudiantes de Caseros por los 32avos de final del certamen el 18 de enero

La Copa Argentina 2026 ya tiene fecha para el inicio de su calendario y dio a conocer cuáles serán los primeros cuatro partidos del certamen, que tendrán lugar entre el 18 y el 21 de enero, con Independiente Rivadavia como protagonista del estreno en su condición de campeón vigente.

Sebastián Villa, el gran símbolo de la Lepra.

A menos de dos meses de la consagración de la Lepra en 2025, el torneo más federal del país volverá a a arrancar co el equipo dirigido por Alfredo Berti abriendo la competencia, una situación que se repite por tercer año consecutivo tras los debuts encabezados por Patronato en 2023 y Estudiantes de La Plata en 2024.

El equipo del Parque venció 5 a 3 por penales a Argentinos Juniors, en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba (el reducto de Instituto), y se consagró campeón por primera vez en su historia de la Copa Argentina.

La Lepra obtuvo el primer título grande de su historia y de todo el fútbol mendocino. Además, se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores 2026.

Copa Argentina 2026: cuáles serán los primeros cuatro partidos del certamen

Indeoendiente Rivadavia enfrentará a Estudiantes de Caseros el domingo 18 de enero. Ese mismo día también se medirán Lanús y Sarmiento de La Banda.

El lunes 19 seguirá el campeonato, cuando Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino, se mida con Ituzaingó, recientemente ascendido de la Primera C a la B Metropolitana.

El último de los encuentros programados se jugará el miércoles 21 de enero y enfrentará a Argentinos Juniors con Midland, flamante ascendido a la Primera Nacional. Desde la organización aclararon que todos los partidos aún esperan la confirmación oficial de sedes y horarios.

