Independiente Rivadavia abrirá la Copa Argentina 2026: los otros partidos que iniciarán el calendario

El equipo del Parque venció 5 a 3 por penales a Argentinos Juniors, en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba (el reducto de Instituto), y se consagró campeón por primera vez en su historia de la Copa Argentina.

La Lepra obtuvo el primer título grande de su historia y de todo el fútbol mendocino. Además, se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores 2026.

Copa Argentina 2026: cuáles serán los primeros cuatro partidos del certamen

Indeoendiente Rivadavia enfrentará a Estudiantes de Caseros el domingo 18 de enero. Ese mismo día también se medirán Lanús y Sarmiento de La Banda.

El lunes 19 seguirá el campeonato, cuando Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino, se mida con Ituzaingó, recientemente ascendido de la Primera C a la B Metropolitana.

El último de los encuentros programados se jugará el miércoles 21 de enero y enfrentará a Argentinos Juniors con Midland, flamante ascendido a la Primera Nacional. Desde la organización aclararon que todos los partidos aún esperan la confirmación oficial de sedes y horarios.