Juan Cruz Yacopini recibió numerosos mensajes de apoyo en el Rally Dakar 2026 tras el accidente

El motociclista bonaerense Manuel Andújar (ganó dos veces el Rally Dakar con la extinta categoría de cuatriciclos) dijo: "A mi amigo Juan Cruz lo llevo en el casco y me parece muy importante. Está viviendo un momento muy difícil su familia. Hay que acompañarlo de la mejor manera que uno pueda, con un mensajito, con una palabra, deseándole lo mejor y una pronta recuperación si Dios quiere".

kevin-benavides Kevin Benavides le dio su apoyo a Juan Cruz Yacopini.

Mientras que Kevin Benavides, ganador en dos oportunidades en motos y que este año debuta en autos en la categoría Challenger, señaló: "Juan es un gran piloto, es un campeón y sé que la está peleando. Tuvo un grave accidente. Soy también alguien que pasó por una situación similar y todo se puede. Entonces, le digo que mantenga la fuerza, que se mantenga fuerte él y toda la familia, que seguramente está pasando por un momento muy difícil".

Por último, Nicolás Cavigliasso, dijo: “Realmente fue un golpe muy grande para toda la familia del Dakar. Estuve viendo en las redes también y hace falta mucho la presencia de Juan Cruz. Pero también queremos mandarle un saludo a su familia, un abrazo y que sepan que estamos con ellos”.

Cómo fue el accidente de Juan Cruz Yacopini en Mendoza

Yacopini pasaba tiempo libre junto a amigos en el camping El Biguá. Según dijeron testigos, decidió arrojarse al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad, sin advertir el peligro. Al zambullirse, impactó violentamente su cabeza contra el fondo y quedó inconsciente, flotando en el lago.

Sus amigos reaccionaron de inmediato, lo retiraron del agua y constataron que presentaba un severo traumatismo de cráneo. Ante la gravedad del cuadro, lo cargaron en un auto y emprendieron el traslado de emergencia, mientras daban aviso al 911.