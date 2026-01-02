Lo borraron de Estudiantes fue fundamental para ganar el Trofeo de Campeones y se quedó sin club

Un jugador que fue figura en Estudiantes para ganar el Trofeo de Campeones frente a Platense, se quedó sin club. Se trata del Pipa Lucas Alario, que no jugará más en el Pincha que dirige Eduardo Domínguez.
Un jugador que fue figura en Estudiantes para ganar el Trofeo de Campeones frente a Platense, se quedó sin club. Se trata del Pipa Lucas Alario, que no jugará más en el Pincha que dirige Eduardo Domínguez.
Hace dos semanas atrás, Lucas Alario fue el héroe de Estudiantes en ese certamen al marcar los dos goles que le dieron el título al Pincha, pero ahora no está en los planes del club.
La Secretaría Técnica se comunicó con el entorno del futbolista para decirle que no será tenido en cuenta para el próximo año y le pidió que se busque club. Esto se debe a que anduvo bien en el año y a que posee un salario muy alto.
La dirigencia pincha busca librarse de salarios altos para pensar en refuerzos de cara a la próxima temporada y Alario es uno de ellos.
El delantero surgido de las inferiores de Colón llegó libre de Internacional de Porto Alegre a principios del 2025. Comenzó el año siendo titular, pero su bajo rendimiento provocó que perdiera el lugar con Guido Carrillo.
Antes de la final frente a Platense, el Pipa había marcado apenas un gol de penal, ante Banfield (fue en marzo pasado) en los 28 partidos que había defendido la no fue bueno.
Alario tampoco se fue bien de River, club con el que ganó la Copa Libertadores 2015, ya que se marchó de manera polémica al Bayer Leverkusen de Alemania.