Lo borraron de Estudiantes fue fundamental para ganar el Trofeo de Campeones y se quedó sin club

La dirigencia pincha busca librarse de salarios altos para pensar en refuerzos de cara a la próxima temporada y Alario es uno de ellos.

El delantero surgido de las inferiores de Colón llegó libre de Internacional de Porto Alegre a principios del 2025. Comenzó el año siendo titular, pero su bajo rendimiento provocó que perdiera el lugar con Guido Carrillo.

Antes de la final frente a Platense, el Pipa había marcado apenas un gol de penal, ante Banfield (fue en marzo pasado) en los 28 partidos que había defendido la no fue bueno.

Alario tampoco se fue bien de River, club con el que ganó la Copa Libertadores 2015, ya que se marchó de manera polémica al Bayer Leverkusen de Alemania.