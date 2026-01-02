El prestigioso ranking de hockey sobre patines que integra Impsa

Actualizado el ranking mundial de mujeres, Impsa ocupa el puesto 6, siendo el mejor equipo de Mendoza, Argentina y América. La cosecha de la clasificación es más que frondosa gracias a los 2728 puntos logrados a lo largo del extenso año. Maipú/Giol es el otro que está dentro de los mejores 25 equipos, ocupando la ubicación 21.

impsa-b-campeon-clausura-hockey Impsa ganó Apertura, Clausura, Mendocino y Argentino. Top.

Según el propio ranking, el mejor de todos es Sporting Gijón de España (con 2855), mientras que Benfica de Portugal (2855) y Vila Sana de España (2836) completan el podio. Después, aparecen equipos de San Juan como Social (7°), UVT (8°) y Concepción (9°), todos dentro del top 10.