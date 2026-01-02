El prestigioso ranking de hockey sobre patines que integra Impsa

El año que se fue será inolvidable para Impsa. El Metalero dominó la escena de Mendoza si de hockey sobre patines femenino hablamos y logró su primera estrella nacional. Ese rendimiento top que logró sostener en el tiempo le permite integrar un prestigioso ranking a nivel planeta.
Actualizado el ranking mundial de mujeres, Impsa ocupa el puesto 6, siendo el mejor equipo de Mendoza, Argentina y América. La cosecha de la clasificación es más que frondosa gracias a los 2728 puntos logrados a lo largo del extenso año. Maipú/Giol es el otro que está dentro de los mejores 25 equipos, ocupando la ubicación 21.
Según el propio ranking, el mejor de todos es Sporting Gijón de España (con 2855), mientras que Benfica de Portugal (2855) y Vila Sana de España (2836) completan el podio. Después, aparecen equipos de San Juan como Social (7°), UVT (8°) y Concepción (9°), todos dentro del top 10.
Los méritos que logró Impsa están más que a la vista: ganó los tres torneos posibles a nivel provincial gracias a las conquistas del Apertura, Clausura y el Mendocino, y como si fuese poco, ganó el Campeonato Argentino de clubes, logrando su primera corona a nivel país en sus años de vida.
Impsa, orgullo continental
En el reciente Campeonato Panamericano de selecciones, Impsa tuvo campeonas vestidas con los colores de la Selección argentina. En senior estuvieron Yamila Nahim, Paula Zeballos y Micaela Escudero, mientras que Morena Padilla integró el Sub 19. Además, Gustavo Giunta estuvo en el cuerpo técnico.