River va a la pretemporada con una sorpresa: a cuáles jugadores convocó Gallardo

Marcelo Gallardo dio la lista de jugadores de River que viajaban este viernes a San Martín de los Andes para continuar con la pretemporada, que se extenderá hasta el 10 de enero.

maximiliano-salas-river Maxi Salas volvió a los entrenamientos de River.

Gallardo convocó a 33 futbolistas de River, entre los que se destacan algunas caras nuevas como Ezequiel Centurión (fue campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia), como Franco Jaroszewicz, Agustín Obregón, Tomás Galván, Ulises Giménez y Facundo González.