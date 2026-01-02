River va a la pretemporada con una sorpresa: a cuáles jugadores convocó Gallardo
River inició la pretemporada de cara al inicio del Torneo Apertura, donde debutará ante Barracas Central. El DT millonario, Marcelo Gallardo, convocó a 33 jugadores para viajar este viernes por la noche (el vuelo sufrió un retraso) a San Martín de Los Andes, Neuquén, y hubo una sorpresa.
Marcelo Gallardo dio la lista de jugadores de River que viajaban este viernes a San Martín de los Andes para continuar con la pretemporada, que se extenderá hasta el 10 de enero.
Gallardo convocó a 33 futbolistas de River, entre los que se destacan algunas caras nuevas como Ezequiel Centurión (fue campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia), como Franco Jaroszewicz, Agustín Obregón, Tomás Galván, Ulises Giménez y Facundo González.
Paulo Díaz, que fue borrado por Gallardo, está en la lista
Una de las sorpresas en la lista es la inclusión de Paulo Díaz, quien fue borrado por el entrenador. El defensor no está en los planes de Gallardo y, mientras busca un nuevo club, se sumó a la pretemporada.
Los dos primeros refuerzos millonarios, Fausto Vera y Aníbal Moreno, están citados.
La dirigencia riverplatense negocia con Flamengo por el pase del uruguayo Matías Viña, quien ya le manifestó a Marcelo Gallardo su interés de sumarse al plantel.
Los jugadores de River que van a San Martín de Los Andes
Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.
Defensores: Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González tUlises Giménez.
Volantes: Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño,Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón y Tomás Galván.
Delanteros: Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Agustín Ruberto, Ian Subiabre, Cristian Jaime.