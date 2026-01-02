Boca volvió a los entrenamientos: los futbolistas que Úbeda no tendrá en cuenta

Por ahora el Xeneize no tiene refuerzos. La llegada de Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional de Medellín, todavía no se concreta.

Boca continúa en la búsqueda de un marcador central y quiere a Gastón Hernández, de San Lorenzo, un volante ofensivo y un delantero.

Además se complicó la llegada del delantero Paulo Dybala, que negocia la renovación de su contrato con la Roma de Italia.

Los jugadores que no serán tenidos en cuenta en Boca

Los 20 futbolistas que regresaron de sus préstamos no entran en los planes del entrenador y trabajan aparte, bajo la supervisión del preparador físico Mirco Salsa, son: Nicolás Orsini (Platense), Marcelo Weigandt (Inter Miami), Juan Ramírez (Lanús), Norberto Briasco (Gimnasia), Bruno Valdez (Cerro Porteño), Jabes Saralegui (Tigre), Gonzalo Maroni (Newell’s), Gonzalo Morales (Barracas), Agustín Obando (Banfield) y Renzo Giampaoli (Quilmes).

Úbeda sumará a cinco juveniles a los entrenamientos con la Primera: el arquero Sebastián Díaz Robles, los marcadores laterales Dylan Gorosito y Santiago Zampieri, el enganche Tomás Aranda y el delantero Leonel Flores,