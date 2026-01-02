Inicio Ovación Fútbol Boca
Boca volvió a los entrenamientos: los futbolistas que Úbeda no tendrá en cuenta

Boca, de la mano de Claudio Úbeda, volvió a los entrenamientos de cara a su debut en el Torneo Apertura, que será ante Deportivo Riestra

Gustavo Privitera
Gustavo Privitera
Cavani y Marchesín llegaban al entrenamiento de Boca.

Boca comenzó con su pretemporada de cara a su debut en el Torneo Apertura, que será ante Deportivo Riestra el 25 de enero en La Bombonera, por el Grupo B del certamen. El Xeneize, con el DT Claudio Úbeda a la cabeza, tiene como gran objetivo para el 2026, la Copa Libertadores, certamen que no pudo jugar en el 2025.

El equipo orientado por Claudio Úbeda no sufrió bajas de peso respecto del equipo que cayó en las semifinales del Torneo Clausura frente a Racing, ya que solo se fueron los futbolistas que no fueron tenidos en cuenta.

paredes-boca
Leandro Paredes se sumó a Boca.

Por ejemplo, el defensor colombiano Frank Fabra se fue libre tras diez temporadas en el club. También partieron el defensor Cristian Lema y el volante Ignacio Miramón, quien jugaría en Gimnasia La Plata.

Por ahora el Xeneize no tiene refuerzos. La llegada de Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional de Medellín, todavía no se concreta.

Boca continúa en la búsqueda de un marcador central y quiere a Gastón Hernández, de San Lorenzo, un volante ofensivo y un delantero.

Además se complicó la llegada del delantero Paulo Dybala, que negocia la renovación de su contrato con la Roma de Italia.

Los jugadores que no serán tenidos en cuenta en Boca

Los 20 futbolistas que regresaron de sus préstamos no entran en los planes del entrenador y trabajan aparte, bajo la supervisión del preparador físico Mirco Salsa, son: Nicolás Orsini (Platense), Marcelo Weigandt (Inter Miami), Juan Ramírez (Lanús), Norberto Briasco (Gimnasia), Bruno Valdez (Cerro Porteño), Jabes Saralegui (Tigre), Gonzalo Maroni (Newell’s), Gonzalo Morales (Barracas), Agustín Obando (Banfield) y Renzo Giampaoli (Quilmes).

Úbeda sumará a cinco juveniles a los entrenamientos con la Primera: el arquero Sebastián Díaz Robles, los marcadores laterales Dylan Gorosito y Santiago Zampieri, el enganche Tomás Aranda y el delantero Leonel Flores,

