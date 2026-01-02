Científicos creen haber resuelto el problema de la basura espacial con un artefacto de ciencia ficción

La inspiración detrás de este proyecto proviene de la necesidad de evitar desastres como la colisión de 2009 entre un satélite Iridium y uno ruso fuera de servicio. Ese evento dispersó miles de fragmentos en el espacio, demostrando que los métodos de limpieza que implican contacto físico, como redes o arpones, son riesgosos. Si esas herramientas fallan y golpean el objetivo, podrían fragmentarlo, empeorando el problema que intentan solucionar.

Obstáculos financieros y viabilidad futura

rayo basura El artefacto ideado por los científicos para solucionar un problema grave.

Aunque la tecnología "sin contacto" presenta ventajas claras de seguridad sobre los métodos mecánicos, el costo sigue siendo una barrera significativa para su implementación. Los responsables del proyecto estiman que el desarrollo de un prototipo funcional y su lanzamiento requerirán una inversión de decenas de millones de dólares, una cifra que aún no ha sido asegurada.

Si se logra superar el desafío económico, este remolcador electrostático podría estar operativo en una década. Expertos externos coinciden en que, si bien la ingeniería se encuentra en una etapa temprana, los principios físicos son sólidos. La capacidad de limpiar la órbita sin arriesgar nuevas colisiones convierte a esta propuesta en una alternativa prometedora para garantizar la sostenibilidad de las futuras operaciones en el espacio.