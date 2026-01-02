Lo que nadie contaba sobre la menopausia: Las famosas de Estados Unidos que rompieron el silencio

michelle-obama Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, habló abiertamente del impacto emocional de la menopausia.

Gwyneth Paltrow también compartió su experiencia con la perimenopausia, describiendo cambios emocionales y físicos que la tomaron por sorpresa. Su mensaje central es claro: informarse y hablar del tema es clave para atravesarlo con bienestar.

También está Naomi Watts, quien no solo contó su historia sino que creó una marca dedicada al bienestar en la menopausia, motivada por la falta de información y el estigma que vivió en primera persona. Tracee Ellis Ross, por su parte, definió la perimenopausia como “una invitación a una nueva etapa creativa”, aportando una mirada emocional y empoderadora.

ACTRIZ NAOMI WATTS.jpg Naomi Watts, creó una marca dedicada al bienestar en la menopausia. La actriz tuvo síntomas de menopausia precoz a los 37 años.

Por qué estas mujeres impulsan un cambio cultural

El impacto de estas famosas va más allá de sus testimonios. Según NewBeauty, la menopausia “está yendo al mainstream” gracias a celebridades que comparten sus síntomas, dudas y aprendizajes para que otras mujeres no se sientan solas.

En un país como Estados Unidos, donde la salud femenina está ganando visibilidad, estas voces ayudan a normalizar un proceso biológico que afecta a millones de mujeres y que durante años estuvo cargado de silencio y vergüenza.