VIDEO: Cavani se sumó a la pretemporada de Boca de una manera muy llamativa

El delantero uruguayo Edinson Cavani subió un video a su cuenta de Instagram. El goleador se sumó a la pretemporada de Boca de una manera particular, en helicóptero.
Edinson Cavani busca que sea su año en Boca, tras un 2025 lleno de lesiones y malos momentos. El uruguayo busca regularidad y protagonismo para volver a mostrar la jerarquía que lo llevó a ser uno de los mejores delanteros del mundo y actuar en la selección uruguaya, en Napoli de Italia, PSG de Francia, Manchester United y Valencia de España.
Cavani se sumó a los trabajos de una forma llamativa. Tras pasar las vacaciones en Uruguay, el delantero regresó a la Argentina durante el mediodía de este viernes en helicóptero y luego se fue rumbo a Ezeiza para encontrarse con el plantel.
Cavani se encargó de mostrar el momento en sus redes sociales. Compartió un video con la vista aérea y un mensaje breve pero elocuente: “Llegando”, acompañado por emojis azul y oro.
Boca quiere que Cavani brille a pesar de los 38 años que tiene. El Xeneize buscará cortar una racha cercana a los tres años sin títulos locales y encarar con ambición la Copa Libertadores, ya que desde el 2007 que no gana el certamen continental.
Cavani sabe que es clave la pretemporada, que comenzó este viernes en Boca Predio: una buena preparación desde lo físico para no volver a pasarla mal como en 2025 y llegar de la mejor manera a los últimos días de enero, cuando comience el Torneo Apertura,