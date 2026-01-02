VIDEO: Cavani se sumó a la pretemporada de Boca de una manera muy llamativa

Edinson Cavani busca que sea su año en Boca, tras un 2025 lleno de lesiones y malos momentos. El uruguayo busca regularidad y protagonismo para volver a mostrar la jerarquía que lo llevó a ser uno de los mejores delanteros del mundo y actuar en la selección uruguaya, en Napoli de Italia, PSG de Francia, Manchester United y Valencia de España.

cavani-redes1

Cavani llegó en helicóptero a la pretemporada de Boca

Cavani se sumó a los trabajos de una forma llamativa. Tras pasar las vacaciones en Uruguay, el delantero regresó a la Argentina durante el mediodía de este viernes en helicóptero y luego se fue rumbo a Ezeiza para encontrarse con el plantel.