Franco Mastantuono tuvo minutos en la goleada del Real Madrid frente al Betis

Embed - GONZALO GARCÍA HIZO UN EXITOSO HAT-TRICK EN LA PALIZA DEL REAL | Real Madrid 5-1 Betis | RESUMEN

Ahora, el elenco de la capital española deberá afrontar este jueves la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid que empató 1 a 1 en su visita a la Real Sociedad.

Giuliano Simeone y el flamante padre Julián Álvarez fueron titulares en el conjunto colchonero.

Embed - ASISTENCIA TOP DE GIULIANO Y EMPATE SIN SABOR PARA EL ALETI | R. Sociedad 1-1 Atl. Madrid | RESUMEN

Dura derrota del Sevilla de Matías Almeyda

En otro encuentro disputado en la jornada, Sevilla (11) , por Matías Almeyda, sufrió una dura goleada en condición de local por 3-0 ante Levante (19°), que busca alejarse de los últimos puestos y pelear por la permanencia.

Además, Girona superó 2 a 1 a Mallorca y Alavés empató 1 a 1 con Oviedo.