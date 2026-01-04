Franco Mastantuono tuvo minutos en la goleada del Real Madrid frente al Betis

Real Madrid, con Franco Mastantuono ingresando desde el banco, goleó como local por 5-1 al Betis en un partido por la fecha 18 de La Liga en la que el Atlético de Madrid no pudo con la Real Sociedad.
Real Madrid, con Franco Mastantuono ingresando desde el banco, goleó como local por 5-1 al Betis en un partido por la fecha 18 de La Liga en la que el Atlético de Madrid no pudo con la Real Sociedad.
En el Bernabéu, el joven Gonzalo García de solo 21 años se despachó con un hat-trick, Francisco García y el defensor Raúl Asencio completaron la victoria local. En tanto, Juan Camilo Hernández anotó para la visita que tuvo desde el arranque a Giovanni Lo Celso.
Con este resultado, los comandados por Xabi Alonso, quienes tuvieron a Mastantuono ingresando a los 32’ del segundo período, continúan como escoltas del Barcelona con 45 puntos, a 4 del líder.
Ahora, el elenco de la capital española deberá afrontar este jueves la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid que empató 1 a 1 en su visita a la Real Sociedad.
Giuliano Simeone y el flamante padre Julián Álvarez fueron titulares en el conjunto colchonero.
En otro encuentro disputado en la jornada, Sevilla (11) , por Matías Almeyda, sufrió una dura goleada en condición de local por 3-0 ante Levante (19°), que busca alejarse de los últimos puestos y pelear por la permanencia.
Además, Girona superó 2 a 1 a Mallorca y Alavés empató 1 a 1 con Oviedo.