La primera mala noticia del 2026 para River a días del inicio de la Serie Río de La Plata

River comenzó con todo la parte más ardua de su pretemporada en San Martín de Los Andes con Marcelo Gallardo a la cabeza. Pero la tranquilidad con la que había iniciado este 2026, habiendo abrochado ya tres refuerzos (Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña), se vio alterada por la lesión de un futbolista fundamental en el Millonario.
Se trata deFranco Armani. El arquero sufrió una lesión muscular en la práctica vespertina de este domingo y encendió las alarmas en River. En el entrenamiento, el guardametas campeón del mundo sintió un pinchazo en el gemelo y se especula con un desgarro que le demandará al menos tres semanas de recuperación.
Quién reemplazará a Franco Armani en el arco de River
El dolor de cabeza para Marcelo Gallardo pasa por el hecho de quién reemplazará a Franco Armani. El arquero de 39 años recién llegaría con lo justo al debut frente a Barracas Central, el próximo 25 de enero.
Jeremías Ledesma se encuentra en tratativas para dejar el Millonario y encaminar su regreso a Rosario Central. Ezequiel Centurión, ante este motivo, fue convocado por el Muñeco para retornar al club (dueño de su pase) para ser el suplente de Armani ante la inminente salida de Ledesma. No obstante, el arquero de 28 años que viene de tener un gran año en Independiente Rivadavia, todavía tiene un mes más de recuperación luego de sufrir una fractura en la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.
Ante este panorama, para los encuentros de la Serie Río de La Plata que se le vienen a River a partir de este fin de semana, el dueño del arco de River sería Jeremías Ledesma. Siendo sus alternativas en el banco de suplenteaFranco Jaroszewicz y Santiago Beltrán.
River disputará dos amistosos en la Serie Río de La Plata: el domingo 11 frente a Millonarios (21hs) y el sábado 17 de enero frente a Peñarol (22hs). Ambos partidos se disputarán en el Campus de Maldonado.