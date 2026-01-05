La primera mala noticia del 2026 para River a días del inicio de la Serie Río de La Plata

armani pretemporada river Franco Armani se lesionó en la pretemporada de River.

Jeremías Ledesma se encuentra en tratativas para dejar el Millonario y encaminar su regreso a Rosario Central. Ezequiel Centurión, ante este motivo, fue convocado por el Muñeco para retornar al club (dueño de su pase) para ser el suplente de Armani ante la inminente salida de Ledesma. No obstante, el arquero de 28 años que viene de tener un gran año en Independiente Rivadavia, todavía tiene un mes más de recuperación luego de sufrir una fractura en la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

Ante este panorama, para los encuentros de la Serie Río de La Plata que se le vienen a River a partir de este fin de semana, el dueño del arco de River sería Jeremías Ledesma. Siendo sus alternativas en el banco de suplenteaFranco Jaroszewicz y Santiago Beltrán.

River disputará dos amistosos en la Serie Río de La Plata: el domingo 11 frente a Millonarios (21hs) y el sábado 17 de enero frente a Peñarol (22hs). Ambos partidos se disputarán en el Campus de Maldonado.