River está en San Martín de Los Andes donde Gallardo recibirá a un nuevo refuerzo

El defensor uruguayo del Flamengo de Brasil, Matías Viña, es nuevo jugador de River que adquirió sus servicios a préstamo por un año y con una obligación de compra de la mitad de su ficha.
El tres veces campeón de la Copa Libertadores viajará de Río de Janeiro a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y este lunes emprenderá el vuelo hacia la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes donde River está realizando la pretemporada.
Sin lugar en Flamengo y opacado por Alex Sandro y Ayrton Lucas en el lateral izquierdo, el defensor aceptó sumarse al Millonario con el objetivo de realizar un buen semestre y ganarse un lugar entre los 26 jugadores que Marcelo Bielsa elegirá para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Formado en Nacional de Montevideo donde debutó en 2017, el defensor disputó 47 partidos, marcó 5 goles y conquistó 6 títulos nacionales en el Bolso hasta enero de 2020 cuando fue vendido al Palmeiras de Brasil por 8.3 millones de dólares.
En el equipo de San Pablo disputó 70 encuentros, anotó 5 tantos y conquistó 4 títulos, entre ellos, dos Copas Libertadores. En 2021, Viña recaló en la Roma de Italia a cambio de 13 millones de dólares y, en la capital italiana, conquistó la UEFA Conference League 2021/22 y jugó 44 partidos en dos años hasta salir cedido al Bournemouth de Inglaterra y al Sassuolo.
Al retorno de su préstamo en Sassuolo en enero de 2024, el defensor oriundo de Canelones fue traspasado al Flamengo de Brasil por 8.1 millones de dólares y, en el equipo carioca, jugó 32 partidos, marcó un gol y conquistó cuatro títulos, entre ellos, la última Copa Libertadores ganada al Palmeiras en Lima, Perú.