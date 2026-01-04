River está en San Martín de Los Andes donde Gallardo recibirá a un nuevo refuerzo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2007811581673881999&partner=&hide_thread=false Acción en San Martín de los Andes. #River2026 pic.twitter.com/GZUJ2fhxeK — River Plate (@RiverPlate) January 4, 2026

Matías Viña, otro uruguayo para River

Formado en Nacional de Montevideo donde debutó en 2017, el defensor disputó 47 partidos, marcó 5 goles y conquistó 6 títulos nacionales en el Bolso hasta enero de 2020 cuando fue vendido al Palmeiras de Brasil por 8.3 millones de dólares.

futbol-matias viña-seleccion-uruguay (1) Viña en la selección de Uruguay.

En el equipo de San Pablo disputó 70 encuentros, anotó 5 tantos y conquistó 4 títulos, entre ellos, dos Copas Libertadores. En 2021, Viña recaló en la Roma de Italia a cambio de 13 millones de dólares y, en la capital italiana, conquistó la UEFA Conference League 2021/22 y jugó 44 partidos en dos años hasta salir cedido al Bournemouth de Inglaterra y al Sassuolo.

Al retorno de su préstamo en Sassuolo en enero de 2024, el defensor oriundo de Canelones fue traspasado al Flamengo de Brasil por 8.1 millones de dólares y, en el equipo carioca, jugó 32 partidos, marcó un gol y conquistó cuatro títulos, entre ellos, la última Copa Libertadores ganada al Palmeiras en Lima, Perú.