Portazo para Ruben Amorim en el Manchester United: los motivos de su sorpresiva salida

Manchester United sorprendió con la decisión de destituir de su cargo al entrenador portugués Ruben Amorim. El DT asumió en noviembre de 2024 y, luego de 14 meses, el club decidió ponerle punto final a su ciclo.
El entrenador portugués Ruben Amorim fue destituido de su cargo luego de una serie de críticas a la dirigencia del Manchester United
En un comunicado en sus redes sociales, el Manchester United comunicó la salida de Ruben Amorim y su cuerpo técnico de los Red Devils. "Con Manchester United sexto en la Premier League, la directiva del club tomó la difícil determinación de que es el momento correcto para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad para terminar lo más alto posible en la liga. El club agradece a Ruben por su contribución al club y le desea lo mejor para el futuro", rezaba una de las partes del escrito.
Uno de los detonantes de la destitución de Amorim habría sido la declaración post empate ante el Leeds United, donde el portugués expresó fastidioso en conferencia de prensa que quería que el área de scouting y al director deportivo del club "hicieran su trabajo". Molestia manifiesta por la falta de movimiento en el mercado de pases.
Amorim dejó el Manchester United luego de 63 encuentros dirigidos, en los que cosechó 25 triunfos, 15 empates y 23 derrotas. Además, fue finalista de la UEFA Europa League donde cayó ante el Tottenham del Cuti Romero. Sin embargo, el quiebre del vínculo con cierta parte de la dirigencia del club sentenciaron su final.
Sin confirmación oficial sobre el nuevo entrenador, el Manchester United anunció que Darren Fletcher, actual DT de la categoría sub-18 quedará a cargo del primer equipo de cara a la visita a Burnley del miércoles, por la fecha 21 de la Premier League.