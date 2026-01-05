Portazo para Ruben Amorim en el Manchester United: los motivos de su sorpresiva salida

En un comunicado en sus redes sociales, el Manchester United comunicó la salida de Ruben Amorim y su cuerpo técnico de los Red Devils. "Con Manchester United sexto en la Premier League, la directiva del club tomó la difícil determinación de que es el momento correcto para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad para terminar lo más alto posible en la liga. El club agradece a Ruben por su contribución al club y le desea lo mejor para el futuro", rezaba una de las partes del escrito.

Uno de los detonantes de la destitución de Amorim habría sido la declaración post empate ante el Leeds United, donde el portugués expresó fastidioso en conferencia de prensa que quería que el área de scouting y al director deportivo del club "hicieran su trabajo". Molestia manifiesta por la falta de movimiento en el mercado de pases.