En Boca, Cavani le provocó el primer dolor de cabeza del año a Úbeda y Riquelme

"Primer entreno del año…a ir en busca de lo que deseamos", expresó el delantero en sus redes sociales, sin dar rastros de las molestias en la zona lumbar que lo aquejaron en los últimos meses del 2025 y continúan en el inicio de este año.

cavani 1

Lo cierto es que con 38 años Cavani comenzó la pretemporada trabajando aparte de sus compañeros y aunque la lesión no parece de importancia, es algo preocupante teniendo en cuenta que en las últimas 3 temporadas sufrió 11 lesiones y se perdió más de 30 partidos oficiales.