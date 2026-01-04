En Boca, Cavani le provocó el primer dolor de cabeza del año a Úbeda y Riquelme

En el inicio de la pretemporada de Boca, el primer dolor de cabeza del 2026 para Juan Román Riquelme y el DT Claudio Úbeda es la condición física del uruguayo Edinson Cavani.
"Primer entreno del año…a ir en busca de lo que deseamos", expresó el delantero en sus redes sociales, sin dar rastros de las molestias en la zona lumbar que lo aquejaron en los últimos meses del 2025 y continúan en el inicio de este año.
Lo cierto es que con 38 años Cavani comenzó la pretemporada trabajando aparte de sus compañeros y aunque la lesión no parece de importancia, es algo preocupante teniendo en cuenta que en las últimas 3 temporadas sufrió 11 lesiones y se perdió más de 30 partidos oficiales.
Cavani acumula 28 goles en 79 encuentros con la camiseta xeneize, pero no ha conseguido títulos y desde el Mundial de Clubes jugado a mediados del 2025 acumula solo 11 partidos y 3 goles.
Boca comenzó la pretemporada sin refuerzos, con algunos jugadores que se fueron, otros que probablemente se vayan y un grupo que trabaja aparte tras haber vuelto de sus respectivos préstamos.
Lo cierto es que a 3 semanas del arranque del Torneo Apertura aún no hay nuevas caras confirmadas ni tampoco se han programado amistosos de preparación.