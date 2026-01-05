Construcción de casas en Mendoza: este es el nuevo valor del m2 para enero del 2026

Construir conlleva un proceso más que largo y complejo, y es que hay que tener en cuenta muchas aristas, como comenzar a asociarse con la palabra m2, la cual está muy presente a la hora de encarar el armado de una casa. Este es un indicador que se utiliza de muchas maneras en la construcción, como por ejemplo calcular el tamaño y precio de la vivienda.
En Mendoza existe un organismo que se encarga de establecer el valor del m2 de construcción de casas, departamentos y comercios, marcando el precio que debe respetarse. Para el 2026, se anunció el nuevo monto tras un aumento más alto de lo esperado.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Se conoció el nuevo valor del m2 de construcción de casas en Mendoza
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, luego de que durante los últimos 3 meses se mantuviera en $1.257.571,11. Este último incremento fue de un 4.5%, y rigió durante octubre, noviembre y diciembre.
Como los aumentos se dan de manera trimestral, el Colegio de Arquitectos de Mendoza informó a través de su página oficial el nuevo valor del m2 de construcción. Desde enero y hasta finales de marzo, el monto será de $1.355.528,58
Si bien se esperaba un aumento superior al 5%, que el incremento del valor de la construcción incrementara casi un 8% fue más que llamativo.