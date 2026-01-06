Cuida tu valija de los golpes: cómo coser una funda de tela en casa y con un truco

Cómo coser una funda para la valija: con un truco de costura en casa
La funda de valija es una excelente opción para proteger los bolsos, valijas de tela y valijas de plástico de los golpes que se generan al cargarlos en el baúl, en los maleteros de los colectivos o los aviones. A continuación te comparto un pequeño truco para que puedas confeccionar tu propia funda en casa y con un poco de tela.
- Para comenzar a coser esta funda de valija en casa, toma las medias de tu valija tal como se muestra en el tutorial del truco.
- Realiza un molde de papel para cortar bien las telas.
- Elige una tela de lycra o elástica para que sea más sencillo colocar la funda en la valija. Vas a necesitar dos piezas de tela de la medida de la valija.
- Realiza una costura recta para unir las piezas de tela.
- Coloca el elástico como se muestra en el truco, para que la funda ajuste y no se salga de la valija.
Cómo ordenar, organizar y limpiar la valija
- Separa la ropa por categorías dentro de la valija para que puedas buscarla mejor. Coloca ropa de abrigo, por un lado, ropa interior por otro y trajes de baño en otro sector.
- Utiliza los bolsillos internos para la ropa interior y los accesorios. Los bolsillos de la tapa de la valija son ideales para estos elementos pequeños y de uso diario.
- Lleva cosas que genuinamente vas a utilizar. Trasladar ropa por las dudas ocupa espacio en la valija y la vuelve más pesada. Realiza una lista para organizar todo, coloca los eventos o salidas, la cantidad de días y la ropa que podrías usar en ellos.
- Enrolla la ropa para colocarla en la valija. Este pequeño truco es muy efectivo para aprovechar la mayor cantidad de espacio y la ropa no se arruga tanto.
- Utiliza bolsas negras para envasar ropa al vacío y ocupar menos espacio en la valija. El efecto vacío lo puedes lograr con una aspiradora.
- Coloca en el fondo la ropa que menos vas a utilizar, según el destino, en la parte superior las prendas urgentes. También puedes utilizar la funda inferior de la valija para poner la ropa sucia a la vuelta del viaje.
- Utiliza una bolsita de arroz o sal para que la valija no se llene de humedad en el interior.
- Para limpiar la valija, lo mejor es sacudirla bien, aspirarla y limpiarla por fuera con una mezcla suave de detergente y agua.