Cuida tu valija de los golpes: cómo coser una funda de tela en casa y con un truco

En casa puedes coser y arreglar muchos objetos de tela, desde ropa, hasta accesorios o una funda para tu valija preferida

Isabella Brosio
Un truco de costura para tu valija muy sencillo y necesario.

Cuanto más cuides tu valija de viaje, más veranos, temporadas o viajes te durara. Puedes coser una funda de tela en casa, con ayuda de un truco y un poco de tela para mantenerla libre de golpes y rayones.

Las valijas se rompen o ensucian por el uso frecuente, los golpes y roces.&nbsp;

Cómo coser una funda para la valija: con un truco de costura en casa

La funda de valija es una excelente opción para proteger los bolsos, valijas de tela y valijas de plástico de los golpes que se generan al cargarlos en el baúl, en los maleteros de los colectivos o los aviones. A continuación te comparto un pequeño truco para que puedas confeccionar tu propia funda en casa y con un poco de tela.

  1. Para comenzar a coser esta funda de valija en casa, toma las medias de tu valija tal como se muestra en el tutorial del truco.
  2. Realiza un molde de papel para cortar bien las telas.
  3. Elige una tela de lycra o elástica para que sea más sencillo colocar la funda en la valija. Vas a necesitar dos piezas de tela de la medida de la valija.
  4. Realiza una costura recta para unir las piezas de tela.
  5. Coloca el elástico como se muestra en el truco, para que la funda ajuste y no se salga de la valija.

Cómo ordenar, organizar y limpiar la valija

Guarda la ropa en bolsas y el calzado para evitar manchas y da&ntilde;os.&nbsp;

  • Separa la ropa por categorías dentro de la valija para que puedas buscarla mejor. Coloca ropa de abrigo, por un lado, ropa interior por otro y trajes de baño en otro sector.
  • Utiliza los bolsillos internos para la ropa interior y los accesorios. Los bolsillos de la tapa de la valija son ideales para estos elementos pequeños y de uso diario.
  • Lleva cosas que genuinamente vas a utilizar. Trasladar ropa por las dudas ocupa espacio en la valija y la vuelve más pesada. Realiza una lista para organizar todo, coloca los eventos o salidas, la cantidad de días y la ropa que podrías usar en ellos.
  • Enrolla la ropa para colocarla en la valija. Este pequeño truco es muy efectivo para aprovechar la mayor cantidad de espacio y la ropa no se arruga tanto.
  • Utiliza bolsas negras para envasar ropa al vacío y ocupar menos espacio en la valija. El efecto vacío lo puedes lograr con una aspiradora.
  • Coloca en el fondo la ropa que menos vas a utilizar, según el destino, en la parte superior las prendas urgentes. También puedes utilizar la funda inferior de la valija para poner la ropa sucia a la vuelta del viaje.
  • Utiliza una bolsita de arroz o sal para que la valija no se llene de humedad en el interior.
  • Para limpiar la valija, lo mejor es sacudirla bien, aspirarla y limpiarla por fuera con una mezcla suave de detergente y agua.

