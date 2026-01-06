Cuida tu valija de los golpes: cómo coser una funda de tela en casa y con un truco

valija rota Las valijas se rompen o ensucian por el uso frecuente, los golpes y roces.

Cómo coser una funda para la valija: con un truco de costura en casa

La funda de valija es una excelente opción para proteger los bolsos, valijas de tela y valijas de plástico de los golpes que se generan al cargarlos en el baúl, en los maleteros de los colectivos o los aviones. A continuación te comparto un pequeño truco para que puedas confeccionar tu propia funda en casa y con un poco de tela.

Embed - FUNDA para MALETA| Aprende en 3 minutos| DIY

Para comenzar a coser esta funda de valija en casa, toma las medias de tu valija tal como se muestra en el tutorial del truco. Realiza un molde de papel para cortar bien las telas. Elige una tela de lycra o elástica para que sea más sencillo colocar la funda en la valija. Vas a necesitar dos piezas de tela de la medida de la valija. Realiza una costura recta para unir las piezas de tela. Coloca el elástico como se muestra en el truco, para que la funda ajuste y no se salga de la valija.

Cómo ordenar, organizar y limpiar la valija

armar valija Guarda la ropa en bolsas y el calzado para evitar manchas y daños.